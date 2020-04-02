Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Afrikalı yıldızı Garry Rodrigues, TRT Spor’un sorularını cevapladı. Koronavirüs pandemisi sebebiyle verilen arada evde çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden Rodrigues, “Antrenmanlar çok iyi gidiyor ancak geri dönmek kolay olmayacak” dedi. Sahada yapılan idmanların çok sert olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, “Evde de çok sıkı çalışıyoruz. Ligler ne zaman başlayacak bilmiyoruz ama biz hazır olmak, fit kalmak zorundayız” yorumu yaparken, antrenman tempoları arasındaki farka dikkat çekerek zor bir süreçten geçtiklerini vurguladı. Liglerin mevcut durumu hakkındaki belirsizliğe değinen Garry, “Bizler de sizler gibi yetkililerin kararını bekliyoruz” diye konuştu.

> Kupayı kazanacağız

Alınacak karara saygı duymak zorunda olduklarını söyleyen Garry Rodrigues, “Ligler eğer 30’unda başlarsa 30’unda, yarın başlarsa yarın hazır olmak zorundayız. Kararı onlar verecek. Biz de uygulayacağız. Sadece futbolla ilgili değil tüm kararlar için durum böyle olacak. Eğer UEFA da aynı şeyleri söylerse saygı duyacağız” dedi. Rodrigues, “Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Ligler devam mı edecek iptal mi olacak ondan sonra bir yorum yapabiliriz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. Kimse bu durumun içinde olmak istemezdi. Yaşananları onların istediği şekilde değiştiremeyiz” değerlendirmesinde bulundu. Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli camiaya “Çok yakında sahalara döneceğiz” mesajı yollarken, “Kupayı kazanacağız” sözü verdi.

TAKIMIN BANA İHTİYACI VARDI...

Derbiler için üzgünüm

∂ Galatasaray’daki performansının uzağında kaldığı için eleştirilen Garry Rordigues, “Benim Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’nin de bana ihtiyacı var” derken, “Eski formumu yakalayacağıma inanıyorum. Takım için önemli bir isim olmak istiyorum” ifadesinde bulundu. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemediği için üzgün olduğunu dile getiren Rodrigues, “İnanılmaz zor ve üzücü bir durumdu. Maalesef ne zaman sakatlanacağını kendin seçemiyorsun” dedi.

F.BAHÇELİ FUTBOLCULARDAN

Evde kal mesajı

∂ Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla ‘Evde kal’ çağrısında bulundu. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti. Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Trabzon maçları özeldi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, beIN Sports’a konuştu. Brezilyalı futbolcu, “Hayatımın çok kıymetli dönemi Türkiye. Aslında çok yeni bir sayfaydı ama Türkler bana o kadar güzel kucak açtılar ki, adaptasyon süreci hemen geride kaldı. Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim ama Fenerbahçe’yi çok seviyorum hâlâ. Herkesin kafasında Galatasaray maçları büyük gözükürdü hep, apayrı tabi ama benim için Trabzonspor maçları çok özel olmuştur” sözlerini kullandı.

24 saat çalışırım

Garry Rodrigues, 24 numaralı formayı tercih etme sebebini 7/24 çalışmak olarak açıkladı. Afrikalı yıldız, “24 sayısı benim için özeldir çünkü profesyonel futbol kariyerime dönebilmek için 7 gün 24 saat çalışırdım. Favori numaram aslında 11'dir. 24 numarayı giyme sebebim ise 7/24 çok çalışmamdan dolayı” dedi.