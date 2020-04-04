Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Bir kere daha sil baştan kadro hazırlığındaydı Fenerbahçe. Sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, performansı düşük isimler elden çıkarılacak, takımdaki yıldızlar da astronomik rakamlara satılacaktı. Elde edilen gelirle yeni bir takım kurulacak, ancak para son derece dikkatli harcanacak, kasada nakit kalacaktı. Tabii bütün bunlar Covid-19 kâbusundan önceydi. Futbolu frenleyen korona transfer dengelerini altüst edince, sarı-lacivertlilerin evdeki hesapları da çarşıyı uymadı. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Altay Bayındır’a talepler hâlâ yoğun ancak teklifler düşük.



> Hedefte gençler var

Leicester City ile Crystal Palace, Ozan için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. Fakat masaya konacak paranın 20 milyon avroluk serbest kalma bedelinin yanından bile geçmesi beklenmiyor. Muriç için kapışan Lazio ve Napoli’nin de hayal edilen 20 milyon avroluk bedele çıkmayacağı neredeyse kesin. Tek teselli, alınacak oyuncuların da bedellerinin düşmesi olacak. Transfere fazla para ayırmayacak olan Kanarya genç yerli oyunculara ve bonservisi elinde olan Avrupalılara yönelecek.



Falette bilmecesi

Fenerbahçe’nin devre arasında kiraladığı Simon Falette’i kulübü Eintracht Frankfurt elden çıkarmak istiyor. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmasa da Almanlar cazip bir indirim yaparsa Ginelinin tapusu alınabilir.