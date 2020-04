Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelendi, yayıncı kuruluş ödemeleri belirsiz, bilet gelirleri sıfırlandı ve lisanslı ürün satışları durma noktasına geldi. Avrupa’nın dev kulüpleri bile şimdiden oyuncu ücretlerinde indirime gitmeye başladı. Galatasaray’da da sadece oyunculara aylık yaklaşık 7 milyon avro düzenli ödemesi gereken maaş var. Yaşanan maddi darboğaz sebebiyle sarı-kırmızılılar da acil planlar geliştiriyor. İlk etapta ödemelerde öteleme söz konusu olduğunu geçtiğimiz gün duyurmuştuk. Daha sonrası içinse salgının durumu ve liglerin başlama tarihi beklenecek ve gidişata göre indirimler söz konusu olacaktı. Kaptan Selçuk İnan da yaptığı açıklamada her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtmişti.



> Ödemeler zamanında

Futbolun pandemi yüzünden geçmekte olduğu darboğaza rağmen Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray’da çalışanlarını mutlu edecek bir karara imza attı. Koronavirüs salgını her ne kadar kulüpleri maddi olarak zorlasa da bu dönemde sarı-kırmızılılarda işten çıkarma olmayacak. Hiçbir çalışan ve profesyonelin işine son verilmeyecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün GS TV çalışanlarının maaşlarının yüzde 70’i hesaplarına yatırılmıştı, ancak sonraki gün nakit akışı probleminin çözülmesiyle kalan yüzde 30’luk dilim de ödenmişti. Yönetim, nakit akışında yaşanacak sıkıntılara rağmen bu durumun tekrarlanmadan ödemelerin düzenli yapılması için karar aldı.



Güzel günlergeri gelecek

G.Saray'a, Radamel Falcao'nun yokluğunda can simidi olan ve ligde altı gol atıp Aslan'ı yarışta tutan Âdem Büyük, GS TV'ye konuştu. Âdem karantina günlerini değerlendirirken “Zor bir dönemden geçiyoruz. Evde sıkılmamak içinde çocuklarla beraber aktiviteleri çoğalttık. Kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarımı, maç oynamayı çok özledim. Umarım güzel günler tekrar gelecek ve eski hayatımıza dönüp savaşmaya devam edeceğiz” dedi.



ÖĞRENCİLERİYLE TELEKONFERANS

Fatih Terim göründü!

∂ Koronavirüsü tedavisinden sonra evinde karantinaya giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla görüntülü sohbet gerçekleşirdi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Terim, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyadan kendisine hakaret içerikli ifadeler kullandığını belirttiği üç kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



KAMPANYAYA DESTEK

Albayrak’tan bir milyon TL

∂ Galatasaray'da Millî Dayanışma Kampanyası’na destek devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz’in 500 bin TL yatırmasının ardından Abdurrahim Albayrak da 1 milyon 20 binTL’lik bağış yaptı.



PSG FATURASI

UEFA’dan para cezası

∂ G.Saray’ın, PSG ile deplasmanda oynadığı maçla ilgili soruşturma tamamlandı. Sarı-kırmızılı kulübe, taraftar olayları sebebiyle 56 bin avro ceza ve ilk deplasman maçında taraftara bilet satma yasağı verildi.