Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam sekiz sezondur Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera, kulübün dergisine verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Kötü başladıkları sezonda yüzde 82’lik kurtarış oranıyla takımının tekrar şampiyonlukta iddialı konuma gelmesinde büyük pay sahibi olan Muslera, Futbol Akademisi oyuncularından gelen soruları cevapladı. Uruguaylı yıldız “Galatasaray kariyerimde en kesinlikle unutamadığım maç Fenerbahçe’nin sahasında kupa kaldırdığımız, şampiyon olduğumuz karşılaşmaydı” ifadelerini kullandı. Muslera, Türkiye’ye gelişinde Fenerbahçeli Lugano’nun etkili olduğunu dile getirdi.

> Burak kalecilerin kâbusu

Türkiye’de kendisini en çok zorlayan forvetin Burak Yılmaz olduğunu söyleyen Muslera “Ona karşı bir kalecinin işi daima zordur” dedi. Küçükken kendisine Oscar Cordoba’yı örnek aldığını ifade eden Uruguaylı oyuncu “Küçükken hocam bana çok bağırırdı. Ağlayarak bitirdiğim antrenmanlarım olmuştu. Ama bunu benim daha iyi yerlere gelmem için yaptığını biliyordum. Oyuncu olarak önümde uzun yıllar var. Ama ileride Fatih Terim’in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır. Eğer hocam da uygun görürse tabii ki futbolu bıraktıktan sonra kariyerimi bu şekilde sürdürmek isterim” diye konuştu.

Selçuk bir başka

Fernando Muslera, yıllarca birlikte oynadığı Selçuk İnan’ın kendisi için çok özel olduğunu söylerken “Beraber çok iyi günler yaşadık, önemli başarılara imza attık. Zor günleri de beraber atlattık” dedi.

Hayır, Luis Suarez

Muslera klasik “Messi mi Ronaldo mu?” sorusuna “Bence ikisi de bu dünyadan değil, farklı bir gezegenden. Ama bence en iyisi Luis Suarez” diyerek vatandaşını ön plana çıkardı.