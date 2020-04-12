Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Spor Toto Süper Lig’de son altı sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe’de futbol takımının kötü gidişatının sebepleri sorgulanırken, sarı-lacivertli takımın kanat oyuncularından aldığı düşük skor katkısı dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarptı. Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal ile kazanılan 2013-2014 sezonundaki şampiyonlukta kanatta görev yapan Moussa Sow ve Dirk Kuyt ikilisinden toplamda 25 gollük katkı almıştı. Bir sonraki sezonda Alper Potuk’un da katılmasıyla yine 25 gollük katkı alan Kanarya, sonraki sezonlarda bu mevkideki oyuncuların hayal kırıklığı yaşatmasıyla âdeta kanatsız kaldı.

> Beklenen katkı gelmedi

2015-2016 sezonunda hem Kuyt’ın hem de Sow’un takımdan ayrılmasıyla kanatlardaki yüksek skor gücünü kaybeden Fenerbahçe Nani’den gelen 8 gollük katkıya rağmen kenar oyuncularından ancak 16 gollük katkı alırken, bir sonraki sezon ise kanatlardan gelen gol katkısı 12’si takıma geri dönen Sow’dan olmak üzere 21 gol oldu. Senegalli yıldızın ayrılmasının ardından kanatlardan hiçbir zaman yüksek skor katkısı alamayan Fenerbahçe, Valbuena’nın 7 gol attığı 2017-2018 sezonunda 16, Ayew’in 5 gol attığı geçtiğimiz sezon ve Garry Rodrigues’in 3 gol attığı bu sezon çizgiden 12 gollük katkı aldı.

> En golcüsü Tuncay

Fenerbahçe’de son 20 yılda kanatta görev yapıp bir sezonda en fazla gol atan isim ise Tuncay Şanlı oldu. Christoph Daum yönetiminde kazanılan 2003-2004 sezonu şampiyonluğunda sol kanat olarak görev yapan Tuncay, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanırken 19 gol kaydetti. Tuncay’ın ardından çizgide oynayıp çift haneli gol sayısına ulaşan diğer isimler ise Sow, Kuyt, Deivid ve Stoch oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Krasic, gol kralı olarak gelen Aatif, Volkan Şen ve Ayew gibi isimlerse sarı-lacivertli formayla beklenen skor katkısını bir türlü gerçekleştiremedi.

> Yanal çare bulamadı

Sezon boyunca asıl mevkii defansif orta saha olan Tolga Ciğerci’yi sol kanatta oynattığı için eleştirilen Ersun Yanal, sezon boyunca kanat oyuncularından istediği katkıyı almayı bir türlü başaramamıştı. Bu sezon kanatlarda Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Tolga Cigerci, Nabil Dirar ve Victor Moses’ı çizgide kullanan Fenerbahçe bu oyunculardan toplam 12 gollük bir skor katkısı alabildi. Lig lideri Trabzonspor’un ise 10’u Nwakaeme’den olmak üzere kanat oyuncularından 17 gollük katkı alması dikkat çekti. Fenerbahçe’nin ligin kalanında da kanatsız uçmaya çabalayacağı ortada…

EFSANEYE ANMA

Sinyor unutulmadı

∂ Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı. Türkiye’de hem futbol hem de basketbolda ay-yıldızlı formayı giyen tek isim olan ‘Sinyor’ lakaplı Can Bartu için kulübün sitesinden anma mesajı geçildi.

KRUSE’NİN YERİNE

Lusamba teklifi

∂ Tolga, Reyes, Falette ve Gustavo’yu temsil eden Ragon menajerlik firması, Fenerbahçe’ye Nice’in 23 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldızı Arnaud Lusamba’ya önerdi. Sarı-lacivertliler genç oyuncuyu Max Kruse’nin yerine düşünüyor.