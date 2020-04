Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakasının futbola etkilerini Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı, TFF eski yönetim kurulu üyesi İsmail Dilber ile konuştuk. “Eve kapandık, bu zor günler elbet bitecek ümidiyle güzel oyun futbol için ne yapabiliriz, futbolun akil insanlarıyla sürekli konuşuyoruz” diyen tecrübeli futbol adamı Türkiye’ye çok özel açıklamalarda bulundu ve kurtuluş reçetesini verdi. İşte TÜFAD Başkanı Dilber’in açıklamaları…

> Bariyerler yıkılıyor

“Koronavirüs vakası gösterdi ki küreselleşme adına o ‘aşılmaz’ bildiğimiz duvarlar artık yıkılıyor, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Önümüzde krizi avantaja dönüştürecek futbolumuzun, gençliğimizin ve ülkemizin daha da güçlenip gelişeceği yeni bir yol açılıyor. Bu fırsatı futbol ailesi olarak ülkemiz adına çok iyi değerlendirmeliyiz. TÜFAD ailesi olarak 23 bin üyesiyle biz yeni döneme hazırız.”

> Yüzde 10’u bile uçurur

“Avrupa’nın beş büyük ligindeki ilk 20 takımın yıllık kazancı 5 milyar avronun üzerinde. Yeni kurulacak dünyada bu dev pazar bizi bekliyor. Bunun yüzde 10’una bile -yıllık 500 milyon avro- hitap etsek, ülke uçar. Bu hayal değil. Neden Cengiz, Ozan, Yusuf ve Okay ile yetinelim artık Avrupa’ya daha çok futbolcu daha çok teknik direktör hatta spor adamı göndermeliyiz. Daha güçlü temsil ve daha büyük finansal kaynak için her şey TFF’den bekleniyor, bu yanlış!”

> Paydaşlar niçin var?

“Ortak akıl bir an önce harekete geçmeli. Şu futbolsuz geçen süreç büyük bir fırsat. Artık manasız kavgalar, renk körü olduğumuz faydasız demeç savaşları son bulmalı. Bu oyunun aydınlık yarınları için, atıl durumdaki potansiyelimizin ki; 15-25 yaş arası 25 milyon genci yetiştirip bu oyunun güçlü aktörleri hâline getirebilmek için ortak akıl, ortak yol bulunmalı. Futbol paydaşları, bu oyunun kültürünü oluşturan kurumsal hafızamız yani futbol adamlarımız, akademisyenlerimiz, medyamız niçin var? Derhâl bu güzel oyun futbol için ortak bir düşünce platformu oluşturulmalı.”

> Beş genç, üç bin dakika

“Kulüplerimiz batakta, doğru. Ancak kurtuluş reçetesi de bizde. İlacı içmez rafa kaldırır, ülkeyi her biri 3-5 milyon avrodan 35-36 yaşındaki heyecanı kaybolmuş yabancı futbolcuların çiftliği hâline getirir, onlara kucak dolusu para öderseniz ‘ülke futbolu niye gelişmiyor’ diye dövünüp durmaya devam edersiniz. Bu sevdadan artık vazgeçilmeli. Kendi yıldızını kendisi üretecek ve de o dev pazara Avrupa’ya oyuncu ve teknik adam arz edecek sisteme geçmeliyiz. Reçete basit; TFF, her kulübün 15-23 yaş arası beş futbolcuya kadrosunda yer vermesi için mecbur tutacak. Kulüpler bir sezonda bu beş gence üç bin dakika şans tanımalı, diyecek. İnanın bu sistem devreye girdiğinde her kulüp birer futbolcu fabrikasına döner ve üç yılda Türkiye, Brezilya gibi güçlü bir futbol ülkesi olur.”

> Yeter ki inanalım

“Bu mümkün mü, mümkün... Bu oyunun canlılığını, popülerliğini, rekabet gücünü, marka değerini korumak, sponsorluk ve ticari gelirlerini geliştirmek için zaten oyuncu ve teknik adam üretimi şart... Yeter ki; tüketim toplumundan üretim toplumuna geçmeyi başaralım. Formül açık; kendi gencine inan, fırsat ver, arkasında dur ve bu ülkede futbolcu yetişiyor mu yetişmiyor mu, futbol gelişiyor mu gelişmiyor mu sonucu gör...”

Fransa’yı bizim gençler yendi…

Gençlere güvenilmesi gerektiğini dile getiren Dilber “Unutulmamalı ki; son dünya şampiyonu Fransa’yı Konya’da yenen A Millî Takım on birindeki sekiz futbolcu bizim kulüplerimizin ve de bizim teknik adamlarımızın yetiştirdiği oyuncular” dedi.