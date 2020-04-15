Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinde neler yok ki... 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül’den bahsediyoruz. Peki o koronavirüs günlerini nasıl geçiriyor? O da bu süreçten olumsuz etkilenenlerden. Tedavi sürecinin yarım kaldığını ve kontak sporu olan güreşte temassız ant-renman yapmak durumunda olduğunu ifade eden Akgül bütün bunlara rağmen olaya pozitif yaklaşım gösterdi. Kitap okuduğunu, film izlediğini ve İngilizce çalıştığını ifade eden millî güreşçi “Eksik yanlarımı geliştirmek için uğraşıyorum” ifadesini kullandı.

> En az hasarla...

Bu sürecin sporcuların performanslarını menfi yönde etkileyeceğini ifade eden ve evde ağırlık antrenmanları yaptığını belirten Taha Akgül, mecburi olmadıkça dışarı çıkmadığını ifade ederek “Azami şekilde hassasiyet gösteriyorum. Çünkü kendi sağlığım, ailemin ve vatandaşlarımızın sağlığı için buna dikkat etmem gerekiyor. En önemlisi de devletimizin açıklamış olduğu tedbirlere uyuyorum ve evimde kalıyorum” dedi. Yirmi dokuz yaşındaki güreşçi bu süreci en az zararla atlatmamız gerektiğini ifade etti.