Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Trabzonspor’da transfer iddiası bu defa ‘gelen’ bölümünden. Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth, Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban gibi isimleri vitrinde olan Karadeniz ekibi, Chelsea’nin 20 yaşındaki ön liberosu Conor Gallagher ile ilgileniyor. İddiaya göre; genç ismi yönetime tavsiye eden kişi Hüseyin Çimşir’in yardımcısı Eddie Newton. Genç oyuncunun bonservisinin mayıs ayı itibarıyla bitecek olması da avantaj.

> Ndiaye’ye bağlı

Ligin ilk yarısını Charlton Athletic’te geçiren ve şu anda Swansea Kulübü’ne kiralanan Conor Gallagher, sürekli forma giyebileceği bir takım istiyor. Bordo-mavili yönetim scout ekibinden detaylı rapor isteği oyuncu için liglerin durumunun netleşmesinin ardından harekete geçmesi bekleniyor. Ki bu konuda Ndiaye’nin durumu da belirleyici olacak.