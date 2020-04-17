Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, kulübün resmî hesapları için görüntülü bağlantı yaparak bir röportaj geçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların kaptanlarından Uruguaylı eldiven, uyarıları ciddiye alıp evden çıkmadığını belirtirken, maçları, stadın atmosferini ve soyunma odasını çok özlediğini belirtti. 32 yaşındaki yıldız kaleci karantina günlerini “Bütün gün evdeyim, çocuklarımla zaman geçiriyorum. Çocuklarla oynamak babalığın bir parçası. Şu anki durumu algılayamayacak kadar küçükler. Yemek yapmak konusunda eşime yardım ediyorum. Çocukların uyumasından sonra eşimle beraber film izliyoruz. Şahsi gelişim kitabı okuyorum” diye özetledi.

> Hedef şampiyonluk

Galatasaray’ın ligin ilk yarısı ve ikinci yarısında aldığı sonuçları değerlendiren Muslera “En büyük fark maç sayıları. İlk yarıda yoğun maç programı var. Talihsiz sakatlıklar yaşandı. Katıldığımız her kupada en iyisini yapmak istiyoruz” dedi. Fatih Terim’e de methiyeler düzen Uruguaylı kaleci “Onun yeri bende ayrıdır. Futbolun içinde kendisini bir baba gibi görüyorum. Bana da çok destek oluyor. Hastaneden çıkar çıkmaz hepimizle video konferans yoluyla görüştü. Hepimiz çok mutlu olduk. Taffarel’den inanılmaz şeyler öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, camiamı seviyorum. Millî takımda olmak da beni motive ediyor” ifadelerini kullandı.

G.Saray’a dönmek isterim

Galatasaray’da taraftarın çok sevdiği oyunculardan olan Felipe Melo, Instagram’da çıktığı canlı yayında, “Türkiye’de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim” derken, ‘Juventus mu, Galatasaray mı?’ sorusuna, “Tabii ki Galatasaray... Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim” sözlerini kullandı.

Kadıköy’deki kurtarışım unutulmazdı

Muslera en çok beğendiğini kurtarışları sorulduğunda “En son Kadıköy’de kazandığımız maçta 2-1 öndeyken yaptığım frikik kurtarışımı unutamam. PSG maçında Di Maria’nın vuruşu, G.Birliği ve Alanya maçındaki kurtarışlarım da güzeldi” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de güvendeyiz

“Salgın ilk çıktığında kafamızda soru işaretleri vardı” diyen Muslera “Fatih Hoca, Sağlık Bakanlığının nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada kendi ülkemizden bile çok güvende olduğumuzu anlattı, çok rahatladık” dedi.