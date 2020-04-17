Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Loris Karius yönetimi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Transfer edildiği günden bu yana performansı sebebiyle büyük tepki toplayan Alman kalecinin, kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim de Karius’un sözleşmesini yenilemeyi kesinlikle düşünmüyor. Sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki kaleci, geçmişe yönelik 500 bin avro alacağının yanı sıra nisan ve mayıs aylarının maaşlarını talep etti. Yönetimin bu isteği reddetmesinin ardından Karius, tek taraflı fesih için kulübe ihtar gönderdi.

> Son söz FIFA’nın

Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları Loris Karius’la yaşanan krizle ilgili yaptığı açıklamada “Karius ile sözleşme uzatmama konusunda kararımız vardı. Ligin tamamlanması sarkarsa o da kalmak mecburiyetindeydi. FIFA ve Kulüpler Birliği, oyuncudan indirim tavsiye ediyor. Kulüplerde iki aydır gelir yok, hep gider var. O da bunu bir fırsat olarak gördü. ‘İki üç maaşını bırak, lig zaten oynanmıyor’ dedik. Kabul etmedi. Koronavirüs sürecinde FIFA kararını verecektir” sözlerini kullandı.

Sergen Yalçın çok özel

Yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, “Kayseri maçı sonrası soyunma odasında gittim. Taraftarlar tribüne çağırınca geri döndüm. Beşiktaş’taki en gurur verici ânı yaşadım. Fakat 5, 6 maç sonra istifa diye bağırıyorlardı” derken, “Sergen Yalçın çok özel bir isim. O camiadan yetişmiş bir antrenörün başarılı olması, Türk futbolunun kalitesini arttıracaktır. Başarılı olması Türk antrenörlüğü adına da son derece önemli” sözlerini kullandı.

LENS KIZGIN

Bir yere gitmiyorum

Beşiktaş’tan ayrılacağı haberlerine tepki gösteren Jeremain Lens, “Böyle bir düşüncem yok. Hollanda’ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok” ifadelerini kullandı.