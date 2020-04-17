Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Büyük kulüplerin, şampiyonluk hedefi ve Avrupa’da ses getirecek performans umuduyla transferde sınırları zorlaması alışılagelmiş bir durum. Fenerbahçe de kadrosunu güçlendirmek adına büyük mali yüklerin altına giren kulüplerden. Ancak sarı-lacivertliler bu harcamaların karşılığını son yıllarda alamıyor. Fenerbahçe, özellikle bonservis için parası çıkışmadığında kiralık olarak kadrosuna kattığı isimlerde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Son döneme bakıldığında kiralık olarak gelip de olumlu işler yapanlar Joseph Yobo ile Jeremain Lens olarak görülüyor. İki sezon üst üste kiralanıp daha sonra bonservisi alınan Yobo ile sarı-lacivertlilerle bir sezon geçiren Lens’i kıymetli kılan, çok üstün performansları değil, diğer kiralıkların berbat form düzeyleri.

> Daha kötüsü olabilir mi?

Listede kimler yok ki; 2011-12’de Sampdoria’dan gelen kötünün iyilerinden Reto Ziegler, 2012-13’ün ikinci yarısında da kiralanmıştı. Sonraki hamleler hep daha kötüye gitti. 2015-16’da Markovic sakatlıklardan başını kaldıramazken, Fabiano ve Ba kulübeden çıkamadı. 2016-17’de geri dönen Sow eski görüntüsünden çok uzaktı. Ukraynalı Karavayev’in adını bile duyan olmadı. 2017-18’de Vincent Janssen’in ışığını sakatlık söndürdü, Neto kulübeden öteye geçemedi. Ama 2018-19’daki kiralıklar Slimani, Ayew ve Benzia tam anlamıyla kâbusu yaşattı, aynı dönem gelen Moses bu sezonun devre arasında yolcu edildi. Son olarak Rodrigues ile Falette; birisi sakatlıkla boğuşurken, diğeri adapte olamadan virüs tatili başladı.

ALEX YİNE MEST ETTİ

Maaşımı bırakırdım

∂ Covid-19 sonrası oyuncu ücretlerinde indirimlerin nasıl olacağı tartışılırken Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza’nın yaptığı açıklama dikkat çekti. Brezilya basınına konuşan Alex “Eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben olsam maaşımı bırakırdım” dedi.

ALTAY’A TALİP

Kalede hesap karıştı

∂ Fenerbahçe’de Altay Bayındır’a gelen teklifler kafa karıştırıyor. Bayern Münih’ten sonra Ajax’ın da genç eldivene talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerini Altay’ın satılması hâlinde Harun’u elde tutup Westerlo’da kiralık oynayan Berke’yi geri çağırması bekleniyor.

Wilmots balonu!

∂ Adı Fenerbahçe ile anılan Belçikalı teknik direktör Marc Wilmots’la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Belçika’daki bazı haber kaynakları, Wilmots’un hiçbir takımdan teklif almadığını, yeniden futbola dönebilmek için bu haberleri bizzat kendisinin ortaya attığını öne sürdü. Elli bir yaşındaki hocanın Fenerbahçe için Antwerp’i reddettiği söyleniyordu.