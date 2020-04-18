Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletizmdeki gururumuz Ramil Guliyev koronavirüs günlerini ve hedeflerini anlattı. 2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan millî sporcumuz, sıcak gündem koronavirüs için “Çok etkiledi. İstediğimiz gibi idman yapamıyoruz, istediğimiz performansı alamıyoruz. Umarım yakın zamanda koronavirüs biter ve tesisleri tekrar kullanmaya devam ederiz” dedi.

> O duygu silinmez

Fenerbahçeli millî atlet “Kariyerimde unutamayacağım an, tabii ki Dünya Şampiyonası oldu. O duygu artık silinmez. İnanıyorum ki, daha iyisini yapmak gerekiyor. İnşallah olimpiyatlarda daha iyisini yaparız. Onun için hazırlanıyoruz” diye konuştu. “Evde Kal” çağrısı da yapan Guliyev, kariyerindeki üç hedefin ikisine ulaştığını, en zoru olan olimpiyatlarda da madalya kazanmak istediğini dile getirdi.