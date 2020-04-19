Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Kevin Prince Boateng siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılarak soruları cevaplandıran Ganalı futbolcu, “Beşiktaş’ta yarım kalan bir işim var” dedi. Daha önce Frankfurt forması giydiği dönemde kendilerine hiç şans verilmezken kupayı kazanacaklarını iddia ettiğini ve sonunda bunu gerçekleştirdiklerini belirten Boateng, “Şimdi de Beşiktaş’ın bunu yapacağına inanıyorum. Bu iş daha bitmedi. Ligler yeniden başladığı takdirde göreceksiniz ki Beşiktaş şampiyonluğa ulaşacak. Sezon sonunda da kimsenin görmediği muhteşem bir kutlama yapacağımızın sözünü veriyorum” diye konuştu.

> Sahayı düşlüyor

Futbolu çok özlediğini belirten Boateng, “Düşünsenize her gün yaptığınız şeyden bir anda mahrum kalıyorsunuz. Sahada olmayı, taraftarların tezahüratlarını duyarak koşmayı çok özledim” dedi. Koronavirüs günlerinde elinden gelen her türlü yardımı yapabileceğini söyleyen tecrübeli yıldız, “Biz oyuncular olarak en ön safta yer almalıyız. Toplumdaki konumumuz bizi rol model haline getiriyor. Bu zamana kadar elde ettiğimiz finansal getiriler ile toplumda ister istemez farklı bir yerimiz var. Hatta yardım amaçlı bir maç organize etmek isterdim. Ne yazık ki böyle bir şansımız yok” dedi. Boateng ayrıca ülkesi Gana’da salgın durumunun Avrupa’daki gibi kötü olmadığını sözlerine ekledi.

DİVAN BAŞKANI YAMANTÜRK

Hainlik yapıldı!

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski yönetimi eleştirdi. Yamantürk açıklamasında, “Fikret Orman’ı uyarmıştım maalesef haklı çıktım. Yeni başkanımız sağ olsun bizi dinliyor. Önceki dönemlerde üzücü şeyler yaşandı. İnsan evinden para çalar mı? Beşiktaş’a kalleşlik, hainlik yapıldı. Utanması olmayanlar Beşiktaş sayesinde ekonomik ve sosyal anlamda sınıf atladılar” dedi.

ANDERLECHT’İN KARARI...

Karius’tan vazgeçtiler

∂ Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden RSC Anderlecht, Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius ile ilgili kararını verdi. Yeni bir kaleci arayışında olan Belçika ekibinin, Alman kalecinin transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Sebebinin ise 26 yaşındaki file bekçisinin yüksek maliyeti olduğu öğrenildi.

TAKİPÇİLERİNE...

Vida’dan “Evde kal”

∂ Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, kendisini takip edenlere “Evde kalın” mesajı verdi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan Millî Takımı’nda oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, “Sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Kendinize iyi bakın! Evde kalın” ifadelerini kullandı.