Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de spor camiasında koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kişiydi Abdurrahim Albayrak. Haberin şoku sürerken akşam saatlerinde de Fatih Terim’den gelen kötü haber bomba gibi düşmüştü. Şimdi her iki isim de koronavirüsü yendi. G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk’te katıldığı programda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Albayrak’ın “Fatih Hoca’mın hastaneye yatırıldığını tedavi gördüğüm süreçte öğrendim. Acaba benden mi bulaştı duygusu beni mahvetti. O vebal çok ağır. Fatih Hoca’ma çok dua ettim. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Eğer birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim” ifadelerini kullandı.

> Saniyeleri sayıyordum

Kendisi ve eşinin ardından oğlunun testinin de pozitif çıktığını belirten Albayrak, büyük kızının da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye geldiğini öğrendiği anları anlattı. Albayrak ‘’Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım. Bir telefon geldi yine kızımdan. Oğlum Hikmet hastaneye gidiyor, testi pozitif çıkıyor. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. Gelinim ağlıyor. Gece kızım arıyor, ‘38,5 derece ateşle hastaneye gidiyorum’ diyor. Ben odada çırpınıyorum ve kızımın yanına gidemiyorum. Hiçbir anne baba bunu yaşamasın. Saniyeleri sayıyorum, anlatmaya dilim dönmüyor” diyerek içini döktü.

HERKESE MÜTEŞEKKİRİM

Erdoğan aradı, moral verdi

∂ “Bütün kulüplerin başkanları tek tek aradı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu en az 10 kere aradı. Ahmet Nur Çebi de öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, çok üzgün bir ses tonuyla ‘Nasıl bulaştı bu sana’ diye sordu. Sağlık Bakanımıza da İçişleri Bakanı’mıza da ne kadar teşekkür etsem azdır.”

Sarılmadan nasıl duracağım

“Bu virüsü şuradan aldım, buradan aldım diyerek bir günaha giremem. Havaalanının oralarda çok dolaştık. Oradaki şoförlerle çok görüştük. 100-150 şoför vardı, hepsini sarılıp öptüm. Bundan sonra insanlara sarılmadan nasıl duracağım bilmiyorum.”

ÖMER “ÖNCE SAĞLIK’ DEDİ

Futbola dönmek zor

∂ Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 süper lig maçında bir gol ve tam 10 asiste imza atan Ömer Bayram, Hollanda basınına bir röportaj verdi. 28 yaşındaki oyuncu “Bu sene futbola dönmenin zor olduğunu düşünüyorum. Gerçek şu ki şu an durum umutsuz gözüküyor” dedi.

SUUDLAR BIRAKMIYOR

Maicon’a talip çok

∂ Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan’ın en-Nasr takımına kiralığı Maicon’un talipleri artıyor. En-Nasr’ın oyuncuyu bırakmayı düşünmediği belirtilirken Brezilyalı yıldıza aynı ligden iki kulübün daha talip olduğu Suud basınında yer aldı.

Kulüpler artık bitik durumda

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüsün futbol ekonomisini çok kötü vurduğunu söylerken “Her gün Başkan’ımızla telekonferans yapıyoruz. Kulüpler bitmiş durumda. Bu futbolcu ücretleri ne bu sene ne de gelecek sene ödenebilir. Amatör şubeleri belirli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Ya indirimleri yapacağız ya da bu iş burada bitti diyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.