Trendyol Süper Lig’de haftanın önemli karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk ederek hem üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hem de son haftalardaki puan kaybını telafi etmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya geri sayım başlarken ''Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusu ise gündeme getirildi. İşte, Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

İki ekip bu akşam Süper Lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 17 maçta Beşiktaş önemli bir üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti. Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?



BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bu akşam beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele, şifreli yayın üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında düdük Batuhan Kolak’ta olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Bilal Gölen ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Ayberk Demirbaş sahada yer alacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Vazques, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Barış, Tiago, Larsson, Serginho

