Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal fiilen görevden ayrılalı tam 50 gün oldu, ancak Fenerbahçe henüz teknik direktörlük koltuğuna kimseyi oturtamadı. Başkan Vekili Semih Özsoy’un “Fenerbahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca” kriteri sonrası, sarı-lacivertlilerin içinde bulunduğu ekonomik şartlar da göz önüne alındığında oklar Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’u göstermişti. Ancak Aykut Kocaman’la yolları ayıran Ali Koç yönetimi, Phillip Cocu ve Ersun Yanal’la yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından bir hata daha yapmamak adına ince eleyip sık dokuyor.

> Bir diğer aday Pellegrini

Yönetim, masaya yatırdığı kapsamlı listedeki bütün isimler tekrar tekrar inceleyerek nokta atışı yapmak için mesai harcıyor. Liste başında İtalyan Marco Giampaolo’nun olduğu ifade ediliyor. İtalyan basını Giampaolo’nun Fenerbahçe’yle anlaştığını yazarken, sarı-lacivertlilerin Dinamo Zagreb’le yollarını ayıran 48 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica’yla da görüştüğü biliniyor. Şili basını iddiasına göre ise sarı-lacivertliler ünlü teknik adam Manuel Pellegrini’yle de dirsek temasını sürdürüyor. Bizzat görüşme için salgının hafiflemesi bekleniyor.

Tottenham Muriç’i bekliyor

Tottenham taraftarları Vedat Muriç’in âdeta yolunu gözlüyor. Dün Kosovalı yıldız için sosyal medyada, “Gerçekten iyi oyuncu”, “Harika bir transfer olur”, “Beni şaşırtmaz. Ucuz, yaşı var, büyük sayılır ve agresif. Diego Costa tipinde bir oyuncu” tarzında paylaşımlar yapıldı. F.Bahçe Muriç için 20 milyon avro bonservis bedeli istiyor ve Ada ekibi bu bedeli gözden çıkardı.

BİR DARBE DAHA

Skrtel’e 1,7 milyon

∂ FIFA, Fenerbahçe’den ayrılırken kalan dört taksitini alamayınca şikâyetçi olan Martin Skrtel’i haklı buldu. Benzia’ya 840 bin, NEC Nijmegen’e Ferdi için 750 bin avro verecek sarı-lacivertliler, Skrtel’e 1,7 milyon avro ödeyecek. FIFA’daki Comolli, Cocu, Neustädter ve Soldado dosyaları da ürkütüyor.