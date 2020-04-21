Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filip Novak tam bir hücumsever! Bunu Trabzonspor’daki oyun anlayışında da gösteriyor. Her ne kadar sol kanat görünse de o forvet ruhlu. Çekyalı oyuncu, golcülük içgüdüsünün gençlik yıllarında başladığını belirterek “Hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında sol kanat bazen de 10 numara pozisyonunda oynattılar. 18 yaşındayken başka bir kulübe transfer olmuştum. Sol bek pozisyonunda kimse olmadığı için beni o bölgede denediler başarılı oldum ve öyle kaldım. Ancak hâlen bir santrfor gibi düşünürüm. Her zaman gol atmak ve asist yapmak istiyorum” dedi.

> Sezon sonu dileği

Koronavirüs sebebiyle ligin ne zaman başlayacağı konusunda net bir durumun olmadığını ifade eden Novak “Bireysel performansımdan ziyade takımın genel performansıyla ilgili konuşursam eğer; lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Koronavirüs sebebiyle maçların ne zaman oynanacağını bilmiyoruz. Takımın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi geliştirdiğimizi biliyoruz. Umuyorum sezonu da şampiyonlukla tamamlayacağız” dedi. Bordo-mavili isim morali iyi olursa sabah olmazsa akşam idman yaptığını da söyledi.