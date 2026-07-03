İstanbul’da düzenlenen ve 40 ülkenin sağlık bakanlarının katıldığı konferansta depremlerde sağlığın korunması ve yönetilmesi için yol haritası çizildi. Ülkelerin tecrübelerini paylaştığı toplantının ardından 12 maddelik “İstanbul Deklarasyonu” yayınlandı.

Venezuela’da geçen hafta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından gözler yeniden deprem riski taşıyan ülkelere çevrilirken, beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde megakent tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde düzenlenen Bakanlar Konferansı’nda 40’tan fazla ülkenin sağlık bakanı ve temsilcileri depremlere hazırlık konusunda ortak yol haritası oluşturmak için bir araya geldi. Toplantının sonunda afet yönetiminde uluslararası iş birliğini güçlendirecek “İstanbul Deklarasyonu” imzalandı.

AFETLERE KARŞI SON TEKNOLOJİ

“Depremlerde Sağlığın Korunması” başlıklı DSÖ Bakanlar Konferansı’nda konuşan Dr. Kluge, yeni İstanbul Deklarasyonu’nun sadece teorik önerilerden oluşmadığını, deprem yaşamış ülkelerin gerçek tecrübelerini içerdiğini belirterek, “Özellikle Türkiye’nin depremlerle ilgili tecrübesi çok fazla. Türkiye modelinde yapay zekânın, drone’lar, doğru bilgi paylaşımı ve hızlı tahliye sistemleri gibi yeni teknolojilerin de afet planlarına dâhil edildiğini” söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, afetlerde en önemli unsurun hazırlık olduğuna dikkat çekerek, “Depremi engelleyemeyiz ama can kayıplarını azaltabiliriz. Türkiye artık bu konuda sahip olduğu tecrübeyi dünyayla paylaşan örnek ülkelerden biri konumunda” dedi.

6 Şubat depremlerinde sağlık ekiplerinin kısa sürede sahaya ulaşmasının ve on binlerce yaralının güvenli bölgelere sevk edilmesinin bu hazırlıkların başarısını gösterdiğini ifade eden Memişoğlu, Türkiye’nin artık afet yönetimindeki bilgi ve deneyimini diğer ülkelerle de paylaştığını söyledi. Son olarak Venezuela depreminin ardından da Türk sağlık ekiplerinin tecrübelerinin uluslararası platformlarda örnek olarak aktarıldığını ifade etti.

İstanbul'dan dünyaya deprem dersi! DSÖ'den övgü: Türkiye'nin başarısı tesadüf değil

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Prof. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinden önemli dersler çıkardığını belirterek, özellikle beklenen İstanbul depremi için sağlık sisteminin ayrıntılı şekilde planlandığını açıkladı. İstanbul için özel bir afet modeli geliştirildiğini belirten Memişoğlu, kentin 10 sağlık bölgesine ayrıldığını, Anadolu’daki illerin bu bölgelerle tek tek eşleştirildiğini söyledi. Buna göre deprem anında hangi sağlık çalışanının, hangi araçla, hangi malzemeyle, karadan, havadan ya da denizden saat kaçta nereye ulaşacağı önceden planlandığını belirterek, İlk 48 saati kendi imkânlarımızla yönetebilecek hazırlığa sahibiz” dedi.

İstanbul'dan dünyaya deprem dersi! DSÖ'den övgü: Türkiye'nin başarısı tesadüf değil

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden hemen sonra Hatay’a gittiğini hatırlatan Dr. Hans Kluge, gördüğü yıkımı hiç unutamadığını söyledi.

Türkiye’nin sağlık ekiplerinin saatler içinde deprem bölgesine ulaştığını, 50 binden fazla yaralının helikopterlerle güvenli bölgelere nakledildiğini belirten Dr. Kluge, “Türkiye’nin başarısı tesadüf değildi. Deprem olmadan önce yapılan hazırlıkların sonucuydu. Depremleri durduramayız ama sağlık sistemlerimizi hazırlayabiliriz. Depreme hazırlık için yapılan harcamalar bütçelerin yüzde 4’ünü kapsıyor ancak geri dönüşü dört kat fazla oluyor” dedi.



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