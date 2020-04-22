Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni kadro kurma çabasındaki Fenerbahçe’nin elindeki en önemli kaynak Vedat Muriç. İlk sezon Fernandao, Giuliano ve Josef’ten elde edilen bonservis gelirleriyle takım kuran, bu sezon Elif Elmas’tan gelen parayla yeni yapılanmaya giden Ali Koç yönetimi, şimdi de Muriç kozunu oynamayı planlıyor. Avrupa’dan çok sayıda talibi olan Kosovalı golcü için en ciddi adımlar Tottenham ve Lazio tarafından atılmış durumda. İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için kapısını çaldığı sarı-lacivertlilerden bonservis ücretinde indirim talep etti.

> Muriç’in gönlü Çizme’de

Dünya yıldızı Harry Kane’i elden çıkarmaya hazırlanan Tottenham’da ise menajer Mourinho’nun Muriç’i ısrarla istediği biliniyor. Lazio ile Tottenham’ın başı çektiği yarışa ilerleyen günlerde çok daha fazla takımın katılması beklenirken, F.Bahçe’nin 20 milyon avroluk bonservis beklentisinden taviz vermeye niyeti yok. Bonservis gelirinin yüzde 15’ini Rizespor’a verecek olan F.Bahçe’nin bir diğer hedefi ise sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurmak. Muriç’in Arnavut Ilgi Tare’nin de etkisiyle Lazio’yu istediği öğrenildi.

En ucuz golcü

Fenerbahçe’nin elindeki piyasa değeri en yüksek oyuncu durumda olan Vedat Muriç, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin son on yılda transfer ettiği en ucuz golcü. Rizespor’dan 3,5 milyon avroya gelen Kosovalı, Güiza, Emenike, Sow, Niang, Van Persie, Soldado, Bienvenu gibi golcülerden ucuza geldi.

ESKİ BAŞKAN BAĞLARI KOPARDI

Yıldırım istifa etti

∂ Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’dan iki önemli hamle geldi. Yıldırım, kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneğinden istifa etti. Yıldırım, yönetim kuruluna gönderdiği istifa dilekçesiyle dernekle bağlarını kopardı. Aziz Yıldırım, ayrıca Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetinden de ayrıldı.