Kültür Sanat Cemiyeti, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun güncellenmesi gerektiğini belirterek, mevcut düzenlemelerin sanat eserlerinin zaman zaman suç unsuru olarak değerlendirilmesine yol açtığını savundu. Cemiyet, mülkiyet haklarının güçlendirilmesi ve tanımların netleştirilmesi çağrısında bulundu.

MURAT ÖZTEKİN - Sanatçılar, koleksiyoncular, akademisyenler, galericiler ve müzayedeciler tarafından kurulan Kültür Sanat Cemiyeti, önceki gün ilk genel kuruluyla kuruluş vizyonunu açıkladı. Başkanlığına Fatih Selim Bayram’ın seçildiği derneğin, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulunda son yıllarda çok tartışılan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair hazırlanan kanun teklifi de kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantıda, 1983 yılında yürürlüğe giren mevcut kanunun günümüz kültür-sanat dünyasının ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı ve uygulamada ciddi problemlere yol açtığı savunuldu. Özellikle kanunda yer alan kültür varlığı ve tabiat varlığı tanımlarının geniş ve yoruma açık olması sebebiyle, şahısların evlerinde veya iş yerlerinde yalnızca dekoratif ya da sanatsal amaçlarla bulundurdukları eserlerin dahi zaman zaman suç konusu yapılabildiği öne sürüldü.

Teklif çerçevesinde kanunda yer alan kavramlar tekrar tanımlanarak; “kültür varlığı”, “arkeolojik nitelikli kültür varlığı” ve “tabiat varlığı” mefhumları arasında açık bir ayrım getirilmesi istendi. Ayrıca teklifte sanat eserleri üzerindeki mülkiyet hakkının daha güçlü şekilde korunmasına dair maddeler de yer aldı. Kültür Sanat Cemiyeti yetkilileri, mevcut düzenlemenin kültür ve sanat eserlerine yönelik ilgiyi azaltan, koleksiyonculuğu zorlaştıran sonuçlar doğurduğunu savundu.

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