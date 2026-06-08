Arnavutluk’un Sazan Adası’nda planlanan turizm projesi protestolara neden oldu. Halk, projenin “yeni Epstein Adası”na dönüşeceği endişesiyle sokaklara döküldü. Firmanın 1 milyar dolarlık projeden vazgeçtiği ve Arnavutluk’tan çıkacağı öne sürüldü.

Arnavutluk’ta tepkilere neden olan turizm projesini sunan İsrailli bağlantılı turizm firmasının, Arnavutluk’tan çekilmeyi planladığı ve Balkanlarda alternatif rota aradığı ileri sürüldü.

Yeni Epstein Adası’na izin yok! Arnavut halkının direnişi meyvesini veriyor

“Greekcitytimes” isimli haber sitesine göre, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesindeki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner’e ait olduğu bilinen turizm projesi çıkmaza girdi.

Yeni Epstein Adası’na izin yok! Arnavut halkının direnişi meyvesini veriyor

Projeye tepki gösteren Arnavutluk halkı meydanları terk etmedi ve 15 gündür devam eden protestosunu dün de sürdürdü. Arnavutluk’un Adriyatik’teki tek adası Sazan Adası’na kurulmak istenen proje Arnavut halkı tarafından Amerika’daki “Epstein Adası” olayına benzetildi ve “Sazan’ın Epstein Adası olmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

Yeni Epstein Adası’na izin yok! Arnavut halkının direnişi meyvesini veriyor

İşte bu tepkilerin ardından söz konusu turizm firmasının 1 milyar dolarlık projeden vazgeçtiği ve Arnavutluk’tan çıkacağı ileri sürüldü. Başbakan Edi Rama ise, iddiaları reddetti ve “projenin yapılacağını” söyledi. Halk Rama’nın istifasını isteyen sloganlar atarken, projedeki belirsizliğin sürdüğü kaydedildi.





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