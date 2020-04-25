Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, son günlerde yıllık ücretinde indirim yapmadığı şeklinde haberler çıkması üzerine sessizliğini bozdu. Kulübün Instagram canlı yayınına katılan tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Bir haftadır her uyandığında bu haberleri görmekten bıktığını söyleyen Burak “Bunlar hoş değil. Dünya böyle bir durumdayken, insanlar ölürken, sevdiklerimiz bu hastalıklara yakalanmışken benim para mevzusunu konuşmam mümkün değildir. Böyle bir insan vicdansızdır. Geçmişten yüklü bir alacağım var, onu ileri tarihe erteledik. Başkan’ıma ‘Bu dönemde benden yana bir şey varsa her zaman sizinleyim, yanınızdayım’ dedim. Daha ne diyeyim? Burak gol atmıyor desinler ama parayla ilgili bir şey söylemesinler. Ben böyle bir insan değilim” dedi.

> Türk gibi yaklaşın

Geçmişte de hakkında bu tarz bir haber çıktığını söyleyen Burak Yılmaz “O zaman da yüzde yüz haklı olduğum bir konuydu. Futbolu bıraktıktan sonra açıklayacağım, insanlar da ‘Çocuğa yazık ettik’ diyecekler. Bana nazik, Türk gibi yaklaşıldığında hiçbir zorluk çıkarmayacağım. Ben kaptan olarak her zaman elimi taşın altına soktum ve sokmaya da hazırım” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 35 gündür evde olduğunu ve psikolojik anlamda çok yorulduğunu söyleyen Burak Yılmaz, “İşimizi çok özledik ama evde kalmaya inatla devam etmeliyiz. Büyük yaştaki insanlarımızı bizler de korumalıyız. Onlardan uzak durmalıyız. Ne yazık ki süreç böyle ilerliyor. Hayatımızın değerini bu dönemde anladık” ifadelerini kullandı.

İLK TERCİHİ KARTAL

Babadan Beşiktaşlıyım

Beşiktaşlılığının babadan gelme olduğunu belirten yıldız oyuncu “Antalyaspor’dayken başkanımız ‘Dört büyüklerden seni istiyorlar, kimi istiyorsan oraya vereceğim’ demişti. Ben de ‘Beşiktaş’tan başka bir yere gitmem’ demiştim. Ben öyle bir Beşiktaşlıyım” dedi.

Trabzon’la futbola döndüm

Trabzonspor’dayken formayı öpmesinin sürekli hatırlatılmasından yakınan Burak “Beşiktaş’tan, Fenerbahçe’den, Eskişehirspor’dan gönderilmiştim. Beni kimse istemezken Şenol Güneş aradı ve Trabzonspor’a aldırdı. Sayesinde futbola döndüm. O yüzden öptüm” dedi.

NELER YEMİYORLAR Kİ!

Çin’den daha çok hastalık gelir

∂ Çin’de iki yıl forma giyen Burak Yılmaz, oradaki hayatıyla ilgili çarpıcı şeyler söyledi. Burak “Bir gün merak ettim pazarlarına gittim. Neler neler yiyorlar şoke oldum! Köpek, onların yediklerinin yanında iyi kalıyor. Oradan daha çok hastalık gelir. Benim özel aşçım vardı” dedi.