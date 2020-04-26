Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadrosunda ciddi bir rotasyona hazırlanan Fenerbahçe’de transferler yeni teknik direktörün onayıyla gerçekleştirilecek. Phillip Cocu’dan önce Fernandao’yu satıp, Hollandalının itirazına rağmen Giuliano ve Josef’i gönderen, Ersun Yanal’ı göreve getirip sonra da kendi belirlediği isimlere imza attıran yönetim bu defa yoğurdu üfleyerek yiyecek. Sezon bitmeden ya da sezon sonunda olsun, yeni teknik direktör geldiğinde transferler de başlayacak. Alınacak isimlere, oluşturulacak kadroya ve gönderilecek isimlere takımın yeni teknik patronu karar verecek. Yönetim ise teknik direktör göreve gelene kadar en iyi transfer listesini hazırlama çabasında.

> Yıldızlar da değişecek

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçilmesine rağmen, zirveye oynayacak bir takım kurgusundan taviz vermek istemeyen Fenerbahçe yönetimi, özellikle bonservisi elinde olan oyuncuların peşinde koşuyor. Teknik direktörlük için Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri yarışırken, hangi hoca gelirse gelsin ortaya yepyeni bir takım çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle savunma hattını tamamen değiştirmeyi planlayan yönetimin, bonservis geliri ihtiyacıyla Muriç, Kruse ve Ozan gibi isimleri de satış listesine koydu. Bu süreçte adı geçen teknik direktörlerin ortak özelliğinin hücum futbolunu tercih eden isimler olması dikkati çekiyor.

Psikoloji ne olacak?

Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu kritik bir noktaya dikkat çekti. Kaptan, “Fiziksel olarak hazır oluruz ancak bu işin bir de psikolojik boyutu var” diyerek futbolcuların sahaya adapte olmakta zorlanabileceğini ifade etti.

SUÇLU KOMPANY

Belçika’da Muriç krizi

∂ Anderlecht’te Vedat Muriç krizi çıktı. Belçika ekibinde oyuncu-antrenör olarak görev yapan Vincent Kompany, Kosovalı golcünün Rize’de oynarken Anderlecht’e transfer edilmesine onay vermemiş yerine Kemar Roofe’yi seçmişti. Kompany, hem Roofe’nin kötü performansı hem de Muriç’in değerini katlaması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.