Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türkiye'de futbolun başlama kararının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. UEFA'nın aldığı kararlarda ekonomik tablo kaygısı güttüğünü belirten Karaman, "Futbol resmi göremiyoruz. Mevcut durum buna engel teşkil ediyor. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiçbir problemin olmaması lazım. Psikolojik boyutu var bunun" dedi. UEFA'nın futbola başlama kararının ekonomik baskılardan oluştuğunu belirten tecrübeli futbol adamı "Her kulübün iç yapısı aynı değil. Oyuncuların geçmiş alacakları var. Kulüpler zor durumda ödeyemiyor. Her kulübün dört haftaya ihtiyacı var hazır olması için. Bu üç hafta olursa büyük risk olur. Burada düşme mücadelesi ve şampiyonluk mücadelesi farklı sonuçlara gebe olabilir" uyarısında bulundu.