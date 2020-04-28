Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Pahalı kadrolar kurmaya alışkın Fenerbahçe, sportif başarıdan uzak kalınca çark dönmez oldu. Şike kumpasının ağır darbe vurduğu sarı-lacivertliler bu süreçten sonra sadece bir kere şampiyonluk yaşarken harcanan paraların karşılığı alınamadı. Transfer hatalarıyla mali yükün taşınamaz boyuta gelmesine sebep olunca yönetim çareyi scout sisteminde buldu. Fenerbahçe’de futbol kültürü inşa etme vaadinde bulunan Başkan Ali Koç, göreve geldikten sonra yaptığı transfer hatalarını tekrarlamamak için scouting ağını genişletme kararı aldı. Serhat Pekmezci yönetimindeki ekip tüm Türkiye’yi tararken, yurt dışında da güçlü bir yapı oluşturabilmek için çalışıyor. Yeni isimlerin katılımıyla genişleyecek ve güçlenecek ekip şu sıralar yoğun mesai içinde.

> Başkan Koç devrede

Yeni gelecek teknik ekibe detaylı bir sunum yapabilmek için çalışan scout birimi, hazırladıkları listeyi yönetime sundu. Listedeki yabancıların Avrupa’daki beş büyük ligin dışında yer alan liglerden olduğu öğrenildi. Türkiye’den ise Bucaspor’da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur ile Gölcükspor’dan 1999’lu İsmail Yüksek’in isimlerinin liste başı olduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç’un Barış için bizzat Buca Başkanı Cihan Aktaş ile direkt görüştüğü, İsmail için ise Gölcük’e 500 bin liralık teklif yapıldığı belirtildi. Scout ekibinin ayrıca tüm millî takımları mercek altına aldığı da biliniyor. Sarı-lacivertliler başta U16 ve U17 olmak üzere ay yıldızlı formayı terleten gençlerden oluşturacağı bir havuzla geleceğini şekillendirmek istiyor.

Kupayı alabiliriz

Futbola geri dönüşün konuşulmaya başladığı günlerde Emre Belözoğlu’nda önemli bir açıklama geldi. Herkes gibi heyecanla TFF’nin kararını beklediklerini dile getiren Fenerbahçe kaptanı, “İnsanlar dışarıya, biz de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, “Evet matematiksel olarak şansımız devam ediyor ama açıkçası çok zor” yorumu yapan Emre, gerçekçi hedef olarak Türkiye Kupası’nı gösterdi. Tecrübeli yıldız, geçen ay gazetemize verdiği röportajda da, “Önce Türkiye Kupası’nı alıp, ardından da Süper Kupa’yı kaldırmak yeni sezona moralli ve iddialı başlamak için önemli bir başarı” ifadesinde bulunmuştu.

BEKLENEN OLMADI

Kiralama yaramadı

∂ Fenerbahçe’nin gelişimleri için farklı takımlara kiraladığı gençler beklentileri karşılayamadı. Okan Turp Bandırma’da hiç süre alamadı. Abdülcebrail önce Erzurum’a sonra Zonguldak Kömür’e kiralandı. Rize’ye gidenlerden Oğuz Kağan şans bulamazken, Barış Alıcı da soluğu Westerlo’da aldı. Westerlo’daki Berke gelişim gösterirken, Modafen’deki Batuhan da sürekli forma giydi. Sarı-lacivertlilerin gençleri yeniden kiralaması bekleniyor.