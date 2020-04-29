Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rumen basınından GSP’ye geniş bir röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam Türkiye’nin sağlık sistemine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a methiyeler düzdü. “Erdoğan’ın Türkiye’de neler yaptığını görüyorum” diyen Sumudica “Tıbbi sistem birinci sınıf. Türkiye’de 80 milyon insan yaşıyor ve 100 binden fazla vaka ile üç binden az ölümle koronavirüs krizini iyi yönetti. Başakşehir’de muhteşem bir hastane inşa ettiler. Orada bir hastaneye girdim, kendimi Hilton’daymış gibi hissettim” ifadelerini kullandı.



> Katar fikri beIN’den

Türkiye’deki stadyumların da harika olduğunu söyleyen Sumudica “Bir görmenizi isterim. Türkiye yarın Avrupa Şampiyonası’nı yapabilir. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, her şey var. Erdoğan gibi futbola tutkun bir Başkan’a sahip oldukları için şanslılar” dedi. Sumudica liglerin başlamasıyla ilgili olarak da “Antalya’da oynama teklifi Rıza Çalımbay’dan geldi ama yayıncı kuruluş beIN Sport maçları Katar’da oynatma fikrine sahipti. Fakat Antalya’dan bile sıcak olacaktı” diye konuştu.