Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç dönüşü bir yurtta karantina sürecine giren ve 6 Mayıs’ta çıkacak olan Trabzonsporlu Alexander Sörloth’tan önemli açıklamalar... Yeni tip koronavirüs sürecini Türkiye’nin iyi götürdüğünü belirten golcü oyuncu “Ailem ve Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor. Hükümetin hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte rakamlar aşağı düşmeye devam ediyor. Salgın süreci ister istemez psikolojimizi olumsuz etkiliyor. Üzülmemek için haberleri fazla okumamaya çalışıyorum” diye konuştu.

> Güzel günler yakın

Takımının ligde, kendisinin de gol krallığı yarışında zirvede olduğu bir dönemde koronavirüs salgınının ortaya çıktığını belirten Sörloth ligin ne zaman başlayacağı konusunda da "Spekülasyon yapmak doğru değil. Bu konuyu tamamen hükümete bırakmamız lazım. Onlar en doğru kararı alacaklardır” ifadesini kullandı. Taraftarın ilgi ve desteğine de teşekkür eden golcü isim “Tekrar başladığımız zaman, takım olarak daha iyi işler başaracağız. Umuyorum ki salgın bittiğinde çok güzel zamanlar geçireceğiz" dedi.

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Sörloth’tan Bakan’a teşekkür

∂ Alexander Sörloth, karantina sürecinde kendisini telefonla arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesini de değerlendirip “Nasıl olduğumu, bir ihtiyacım bulunup bulunmadığını sordu. Çok minnettarım. Sporculara değer verdiğini gösteriyor. Çok iyi bir insan” dedi.

Mekik-şınav

19 golle krallıkta zirvede olan Sörloth, yurtta koşu bisikletiyle çalıştığını, şınav ve mekik de çekerek idman yaptığını söyledi. Transferin gözdesi olan golcü herkes gibi benzer şartlarda karantina süreci geçirdiğini ve bu durumdan şikâyetçi olmadığını belirtti.