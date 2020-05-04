Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Yıl 2005… 34 yaşındaki Eczacı İlker Meral 2. Lig hakemidir. 1. Lig'e terfi edemediği için büyük bir cesaretle Tahkim Kuruluna başvurur. Şansı, dönemin MHK Başkanı Ufuk Özerten olur. Tahkim'den "ret" kararı çıksa da Ufuk Özerten, bu cesur hakemi takibe alır, kendi izler, izletir ve önünü açar... İlker Meral, tam 9 sezon Süper Lig'de düdük çaldı. 12 Temmuz 2016'da kendisini bir anda Süper Lig'den il hakemliğine kadar inmiş buldu... Hâlbuki önünde üç yılı daha vardı. Sonrasında "15 Temmuz" olur, ne onu düşüren MHK, ne de bu defa da itirazını reddeden Tahkim yerinde kalır… İlker Meral'in çok ama çok renkli hayatını biraz da kendisinden dinleyelim…

ANNEM AĞIR HASTAYDI

"Öğretmen olan anne ve babamın ilk görev yeri olan Akhisar'da doğmuşum. 7 yaşına kadar Balıkesir Savaştepe'deki babaannemin yanında büyüdüm. Anne-babam Akhisar-Savaştepe arasında gidip gelerek beni görüyorlardı. Annemin rahatsızlığı sebebiyle tek çocuk olarak kaldım. Savaştepe Anadolu Öğretmen Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdim. Eskişehir'de yedek subay olarak askerliğimi yaptım ve hakemliğe de orada adım attım. 21 Şubat 2015'te Samsunspor-Kayserispor maçının hakemiydim. Annem üç aydır ağır hastaydı. Maça birkaç saat kala annemin vefat haberi geldi. İçim kan ağlayarak sahaya çıktım. Maçı yönettim. Bitirdikten sonra koşarak cenazeye yetiştim...

HAKKINI ARAYAN ADAM

"Ufuk Özerten MHK Başkanı. 2. Lig'den, 1. Lig'e yükselemediğim için Tahkim'e gittim. Klasman düşen hakem Tahkim'e gider. Ben yükselemediğim için gittim! Bursa'daki bölgesel seminere MHK Başkanı Ufuk Özerten geldi, vardım yanına, 'Tahkim'e giden benim' dedim. Yanağımı sıktı ve bana dedi ki; 'Ben çok lüks bir araba aldım. Sen taşı fırlattın. Arka camı kırdın. Ne yaparım, inerim sana bir tokat atarım. Böyle yanağını sıvazlamam!' Ben de; "Durum öyle değil Başkan'ım ben hakkımı arıyorum. Notlar, maç sayısı, hepsi ortada' dedim. Ufuk Başkan, 'Seni izleyeceğim, iyi hakemsen, ben sana maç vereceğim' dedi. B hakemi iken A maçı verdi, geldi maçımı izledi. Ben hiç Tahkim'e gitmemiş gibi yola devam ettim..."

GÖZLEMCİLİĞİ İSTEMEDİM

"2016 Klasmanları açıklanacak; MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu bana telefon açtı; 'Planlamamda sen yoksun, gençlerin önünü açmak istiyoruz" dedi. Süper Kupa maçı, gözlemcilik teklif edildi. Ben, "Önümde üç sezonum var. Kötü maçım olmuştur ama 23 yıllık hakemliğimi bitirecek kadar kötü bir sezon yaşamadım. İzninizle TFF Başkanı'nı arayacağım" dedim. Yıldırım Bey'e 'Ben böyle finali hak etmiyorum Başkan'ım' dedim. Bu arada 15 Temmuz oldu. MHK da ve itirazımı reddeden Tahkim de gitti. Hakemliği seviyordum. Balıkesir amatörde iki yıl il hakemliği yaptım. Sağ olsun Zekeriya Alp Başkan da gözlemcilik teklif etti. Daha önce de olmuştu. Kabul etmedim. Şu an düşünmüyorum."

BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ

Ben İzmir'de, (o zaman nişanlıyız) Ülkü Hanım da Samsun'da okuyordu. Öğlen otobüse biner, ertesi sabah Samsun'da olurdum. Mesafe 1,023 kilometre. Saat 8'de otobüs terminalde olurdu. 9'a kadar görüşebilirdik, çünkü 9.30'da derse girerdi. Ben de 9.15 otobüsüyle İzmir'e döner, ertesi günkü laboratuvar dersime yetişirdim... Bu seyahati en az 10 defa yaptım. Sonra evlendik, 24 yıllık mutlu bir evliliğim ve 22 yaşında oğlumuz Arda var. O da Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. İl hakemi, ancak dersler ağırlaşınca hakemliği dondurdu.

EŞİ EDEBİYATÇI VE ROMANCI

Eşi Ülkü Burhan Meral hanım Edebiyat Öğretmeni. Romanları var.

1) Zillet

2) Kalbim Sana Emanet

3) Kalsana Dedi Bana, 4'üncüsü de yolda.

CORONA GÜNLERİ

10 bin nüfuslu Balıkesir Savaştepe'de eczanemizin başındayız. Koronavirüs, alışkanlıkları değiştirdi. Halkımız yakın teması çok sevdiği için ilk başta alınan tedbirleri kabullenmek istemedi. Camekan ve set yadırgandı. Angaryamız çoğaldı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çok dikkat ediyoruz. Eczanede çalışan 8 elemanımızın ve müşterinin sağlığını esas almak mecburiyetindeyiz.

FUTBOL BASİT BİR OYUN

Futbolda bu kadar karmaşık bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Futbol basit bir oyun. Basit yönetilmeli, basit değerlendirilmesi lâzım. Komplo teorileri doğru ve adil değil. Hakem kardeşlerimin de bir hatayı yaptıktan sonra ne kadar pişman olduklarını ve ne kadar sıkıntı çektiklerini biliyorum ve görüyorum.

MAÇ SEYRETMEK İÇİN DÜNYAYI GEZDİM, GEZİYORUM

İki Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonasını yerinde izledim. Dünyada üç stat beni çok etkiledi. Rio'daki Maracana, Barcelona Nou Camp ve Roma Olimpiyat Stadı. Güney Afrika ve Brezilya Dünya Kupalarını yerinde izledim. Fransa'daki son EURO 2016'yı da yine yerinde takip ettim. Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya'da çok sayıda lig maçına gittim. İngiltere ligini televizyonda kaçırmam. 2014 Dünya Kupasını izlemek için Brezilya'ya gitmiştik. Sağolsun Cüneyt Çakır hocam bizi Hollandalı Björn Kuipers ve Alman Felix Bryich ile tanıştırdı.

TAKSİCİ KAZIKLADI, YOLU KOŞARAK ÖLÇTÜM

Uçakla Nice'e indik. Havalimanından taksiye bindik. Otele kadar taksi ücreti 140 avro tuttu. Bu rakam bana mesafeye göre çok fazla geldi. Baktım, otelden havalimanı gözüküyor. Bir sahil şeridi. Ben spor yapacaktım, bu mesafeyi de ölçeyim dedim. Hemen polar saatimi taktım, otelden havalimanına kadar koştum, 12 km çıktı. Şehirde gezerken taksi şirketine plakayı verdim, taksiciyi şikayet ettim. 80 euro'yu iade ettiler.

KEDİ-KÖPEK-KUŞ-KAZ-ÖRDEK

İlker Baba'nın çiftliği

Çiftliğimde iki golden retriever köpeğim, sekiz sokak kedim var. Bir İran kedisi de evde var. 98 güvercin, 30 tavuk, 4 tavus kuşu, 3 kaz, 3 ördek, 2 sülün, 8 İran tavuğu var. Çiftlikte her türlü meyve ağacı mevcut. Ama korona bizi ev-eczane arasına hapsetti.

KİMLİK KARTI

Doğum Tarihi: 12 Kasım 1971

Doğum Yeri: Akhisar

Eğitimi: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Aile Hayatı: 31 Ağustos 1996'da Edebiyat Öğretmeni Ülkü Hanım'la evlendi, tek oğulları Arda, tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi.

Süper Lig'deki ilk maçı: 20 Ekim 2007 (G.Antep-Denizli)

Süper Lig'de son maçı: 2 Mayıs 2016 (Kasımpaşa-Osmanlı)

Süper Lig Maç Sayısı: 107

TFF 1. Lig: 54