Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son iki sezondur gösterdiği performansla siyah-beyazla taraftarlara saç baş yolduran Loris Karius'tan kurtulan Beşiktaş'ta kaleci adayları üçe çıktı. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp'de forma giyen Sinan Bolat ve Medipol Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Jeroen Zoet’i listesine aldı. Sezonun tescil edildiği Hollanda'nın Utrecht ekibinde forma giyen 29 yaşındaki kalecinin bonservisi PSV Eindhoven takımında bulunuyor. Bir süredir görüşmelerini gizli olarak sürdüren Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, başarılı file bekçisi ile yıllık ücret dâhil her konuda anlaşmaya vardı. Hollandalı kalecinin Beşiktaş'ta forma giymeyi çok istediği ve anlaşmanın bu yüzden kısa süre içinde gerçekleştiği belirtildi.

> "1 numara"

Ancak yine de transferin gerçekleşebilmesi için siyah-beyazlıların önünde önemli bir engel bulunuyor. PSV Eindhoven'ın kiralama ücreti konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar ise Zoet'in sözleşmesinin bitimine sadece bir sene kalmasından dolayı bu bedeli ödemek istemiyor. Koronavirüs sonra değişen spor ekonomisi gerekçe gösterilerek PSV Eindhoven'ın bu isteğinde ısrarcı olmaması için görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Jeroen Zoet’in şu anda hem teknik heyet hem de yönetimin “1 numara” için bir numaralı adayı olduğu belirtildi.

Tartıştı gönderildi

Zoet, sezon ortasında PSV Teknik Direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için Utrecht'te kiralanmıştı. Tecrübeli kaleci, Hollanda'da tescil edilen ve geride kalan sezonda çıktığı 32 maçın 12'sinde kalesini gole kapatarak başarılı bir performans sergiledi.

Berlin çık aradan!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jeroen Zoet'i, Union Berlin de istiyor. Alman basınında çıkan haberlerde kalecisi Rafał Gikiewicz ile sezon sonunda yollarını ayırmaya karar veren Bundesliga ekibinin, listesine 29 yaşındaki file bekçisini aldığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Karius, yönetimi suçladı

Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alman file bekçisi, veda mesajında taraftara teşekkür ederken “Bilmelisiniz ki bu durumu problemsiz bir şekilde çözmek için her şeyi denedim. Ne yazık ki bu meseleyi çözmeye çalışmadılar hatta maaş kesintisi alarak yardım teklifimi reddettiler” dedi.



EMRE KOCADAĞ:

N'Sakala ile görüşmedik

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Alanyaspor'un sol beki N'Sakala ile anlaşıldığı şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Kongolu oyuncuyla görüşmediklerini söyleyen Kocadağ "N'Sakala ile anlaşma durumumuz söz konusu değil. Görüştüğümüz oyuncular var ama pandemi sürecinin sonucunu görmek istiyoruz" dedi.