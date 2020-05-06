Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin kapısına dayanan Vedat Muriç sevdalıları arasında nabız yükselirken, sarı-lacivertli yönetim ellerini ovuşturmaya başladı. Rekabet, yönetimin beklediğinden daha hızlı ilerlerken, işi şansa bırakmak istemeyen Lazio rakamı bir anda Fenerbahçe’nin talep ettiği seviyeye çekti. İtalyan devinin Arnavut sportif direktörü Ilgi Tare’nin ısrarla istediği Vedat için yapılan 12 milyon avroluk ilk teklif kabul görmezken İtalyan basını Lazio’nun Fenerbahçe’nin istediği 20 milyon avroyu ödemeye hazır olduğunu yazdı. Vedat Muriç yarışında en tehlikeli rakibi Tottenham olarak gören Lazio’nun İngilizlerden hızlı davranarak transferi bitirmeye çalıştığı öne sürüldü.



> Kanatlara eski yıldızlar

Bu arada İngiliz basını, Türkiye için tanıdık bir ismin de Vedat Muriç’i takımında görmek için kolları sıvadığını yazdı. Premier Lig’e dönüş için geri sayımda olan West Bromwich’in teknik patronu Slaven Bilic’in Kosovalı golcüyü gözüne kestirdiği belirtildi. West Brom, Tottenham, Leicester ve Crystal Palace’tan sonra Vedat’ın peşinde düşen dördüncü İngiliz ekibi oldu. Öte yandan Fenerbahçe de tanıdık isimlerin peşinde. Henüz resmiyete dökülmese de sportif direktör gibi çalışan Emre Belözoğlu’nun geri dönmelerini istediği Gökhan Gönül ve Caner Erkin’le ön görüşmeler yapıldı ve söz alındı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’la ilişkileri zedelemeden bu transferleri bitirmek için yavaş ilerliyor.



RÖLANTİDE ÇALIŞIYORLAR

Tam 45 günlük aranın ardından çime ayak basan Fenerbahçeli futbolcular düşük tempoda çalışıyor. Teknik heyet oyuncuların sakatlık yaşamaması için tedbirli davranıyor. Kilo fazlası olan oyuncuların beslenme programları yeniden düzenlenirken ideal kilolarında olan isimlerle kademeli olarak tempo artışı planlanıyor.



DÖNMEYE HAZIR

Kuyt haber bekliyor

Teknik direktörlük koltuğunu Nenad Bjelica’ya teslim edecek Fenerbahçe, Hırvat hocayı hafta içinde özel uçakla Türkiye’ye getirmeye hazırlanırken teknik heyete sürpriz bir takviye de gündemde. Dirk Kuyt antrenör olarak Fenerbahçe’ye geri dönmek istediğini söyledi. Dirk Advocaat “Orada kendisine çok saygı duyuluyor. Bence Kuyt için Fenerbahçe'de çalışmak ideal olur” diyerek vatandaşına destek verirken sarı-lacivertlilerden henüz bir ses çıkmadı.