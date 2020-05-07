Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligler ne olacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ve durumu merak edilen futbolla ilgili karar verildi: OYNA DEVAM. Ancak “şimdilik.” Dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Özdemir “Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik (10’a yakın) senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık” dedi.

> En az zararla...

“Salgınla savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor” diyen Özdemir “Futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

> Top Bilim Kurulunda

Bütün şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Özdemir, aldıkları karar çerçevesinde liglerin belirledikleri takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığına müracaat edeceklerini belirterek “Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Devletimizin bütün kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı. TFF Başkanı, ligleri en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacaklarını vurguladı.

İKİ KULÜP TEPKİLİ

Sorumluluğu kim üstlenecek?

∂ TFF liglerin oynanması konusunda kulüplerin de talebi olduğunu ifade ederken İH Konyaspor’dan ve Y. Malatyaspor’dan eleştiri geldi. Konyaspor Kulübü “Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek” diye sordu ve kararı teknik heyet ve futbolcuların vermesi gerektiği vurgulandı. Malatyaspor cephesi de liglerin oynanmaması gerektiğini belirtti.

AHMET AĞAOĞLU:

Bakanlar Kurulu karar verecek

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF’nin liglerin başlamasıyla ilgili kararı için “TFF sadece ‘şimdilik’ takvim belirledi, bu işin nihai kararını verecek olan Bakanlar Kurulu'dur, hükümettir. Şu anda şartlar müsait değil. Biz devletin kararı neyse ona uyacağız. ‘Liglere kesinlikle başlayacağız’ diye yorumlamıyorum bu kararı. Çok açık olan konu var. Bir kişi pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz” dedi.

YA VİRÜS ÇIKARSA...

Kurallara uyum olursa çıkmaz

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligler devam ederken futbolculardan birinde virüs tespit edilmesi hâlinde ne gibi planlama yapıldığı şeklindeki soruya ise “Öyle bir şey yaşamayı düşünmüyoruz, düşünmek de istemiyoruz. Herkes kurallara uyarsa kimse virüse kapılmayacaktır” dedi.

Bakan Koca: Sorumluluk TFF'nindir!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TFF’nin liglerin başlatılmasıyla ilgili kararı için “Federasyon’un bir sağlık kurumunun olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özgür, kendi iradeleri ile kararı Federasyon verdi. Bundan sonraki sorumluluk Federasyon’undur” ifadelerini kullandı.

Yabancı olayı kulüplere bağlı

Gelecek sezonlarda yabancı kuralının kademeli olarak aşağı çekilmesi söz konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir bu konuda da “Artık yeni durumlar söz konusu olduğu için, yabancı sayısı konusunda kulüplerle görüşerek karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için acele etmeyeceğiz, kulüplerimizle görüşeceğiz” dedi.