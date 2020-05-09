Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından BBC, 29 haftası geride kalan ve koronavirüs sebebiyle geleceği belirsizliğini koruyan Premier Lig'de yılın en iyi 11'ini açıkladı. BBC'nin yaptığı sezonun en iyi 11'inde millî futbolcumuz Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü de dünyaca ünlü yıldızlarla beraber kendisine yer buldu. On bire Jürgen Klopp'un takımı damga vururken, savunma hattının Çağlar dışında tamamen Liverpool forması giyen isimlerden oluşması da dikkat çekti. Kadro şöyle: Alisson, Robertson, Van Dijk, Çağlar, Alexander Arnold, Henderson, Fernandes, de Bruyne, Salah, Aguero, Mane.