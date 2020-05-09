Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lider olmalarına rağmen emeklerinin karşılığını kalan maçları oynayarak salonda almak istiyor. Kulübün, “Old Spice” ile sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Ataman “Türkiye’de basketbol çok ciddi yapılan bir spor dalı. Kolay vazgeçmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Lider olan takımın antrenörü olarak söylüyorum; bir tarih belirlenmeli. Sonra TFF gibi süreç beklenmeli. Biz iki kulvarda da ligin oynanmadan tescili gibi bir istekte bulunmadık” ifadesini kullandı.

> NBA’den önce geçtik

“Oynayarak bitirmek istiyoruz. Sonu şampiyonluk olabilir de olmayabilir de” diyen Ataman “Burada önemli olan ligin markasının, bu işe emek koyan herkesin değerini korumak. Futbol oynanıyorsa basketbol da oynanabilir diye düşünüyorum. Şu an üretilmiş bir strateji yok” diye konuştu. Ataman, kulüp olarak NBA’in yeni başladığı çalışma modeline daha önce geçtiklerini ifade ederek “Her oyuncu için ayrı top, ayrı asistan koç verdik. Psikolojik destek sağladık” dedi.

BİZ NİÇİN ABARTIYORUZ?

Ergin Ataman koronavirüsün Almanya’da da olduğunu hatta 10 futbolcunun pozitif çıkmasına rağmen ligin 15 Mayıs’ta başlayacağını vurgulayarak “Biz bu işleri niçin abartıyoruz anlamıyorum. Hastalık herkeste olabiliyor” diye konuştu.