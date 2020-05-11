Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Mustafa Öğretmenoğlu, liglerin oldukça eski hakemlerinden. Toplam 607 profesyonel müsabakada görev almış. O, asla Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarına çıkamaz, çünkü o bir Antalya hakemi. O, koronavirüsten önce 17 Mart'taki erteleme maçı olan Göztepe-Ç. Rizespor karşılaşmasında ligin son düdüğünü çalan hakem. Kim bilebilirdi ki; o maçın lige en az 87 gün aradan önceki son müsabaka olacağını... Memlekette "Baba oğul hakem" tartışması eksik olmaz. Mustafa ile eşi Melâhat Hanım ise "karı koca hakem…" Hakemlik sevdası onları evliliğe götürmüş…

TEK EKSİĞİM DERBİ

- Profesyonel liglerde 22 yılı tamamlamışsın. 600'ün üzerinde maç. Hayallerinin gerisinde mi, ilerisinde misin?

"1996 yılında aday olarak başlayan hakemlik kariyerimin 22 yılı profesyonel liglerde geçti. Her hakem gibi hedefim bir gün Süper Lig hakemi olmaktı. Hedefime ulaşmak, tabii ki beni mutlu etti. Ama asıl başarı bu ligde kalıcı olabilmek. Hayal kurarak yaşayan bir insan olmamama rağmen birçok hedeflerimin ilerisinde olduğumu düşünüyorum. Son olarak kariyerimde bir derbi müsabakası da olması beni çok mutlu eder."

- Çocukluğun, eğitim hayatın, anne ve baban, işinden bahseder misin?

"Babam resmî bir kurumda görev yaptığı için ilk etapta okul hayatımın daha önemli olduğunu düşünüp derslerime ağırlık vermemi istiyordu. Dolayısıyla hakemlik yapmama çok sıcak bakmıyordu. Annemin düşüncesi de babamı destekler yöndeydi. Okul iş ve hakemlik kariyerimi aynı anda yürütebildiğimi gösterdikten sonra onlarda hakemliğime destek olmaya başladılar. Aslında ailemin bu düşüncesi beni daha çok hırslandırdı. Üniversite biter bitmez gereken staj dönemimi tamamlayıp mali müşavirlik ruhsatımı aldım ve meslek hayatıma olabildiğince erken başladım."

- Hakemlik hayatında çok iniş çıkışlar oldu. Ama pes etmedin. Nasıl motive oldun?

"Benim hayata bakış açım genelde değiştiremeyeceklerim ve değiştirebileceklerim olarak ikiye ayrılır. Değiştiremeyeceklerimi kabullenmek için kuvvetli değiştirebileceklerim içinse cesaretli ve azimli olmayı seçtim. Bu ikisini birbirinden ayırmak içinse duygularımı değil aklımı kullanarak hareket ettim. Bu süreçte ise motivasyonumu başarılı olduğumda çok mutlu başarısız olduğumda ise çok mutsuz olmamayı duygularımı abartısız yaşayarak sağladım. Ailemden ve ailemin mutluluğundan sonra hakemlik önem verdiğim değerlerimden bir tanesidir."

EŞİMLE BİRLİKTE MAÇ YÖNETTİK

"Eşim Melâhat Hanım eski bir hakem. Şu anda Bölgesel Amatör Lig'de gözlemcilik yapıyor aynı zamanda da Hakem Derneği Antalya Şubesi Başkanı. Melâhat Hanım'la 19-20 yaşlarında daha aday hakem iken tanıştık. Yirmi sekiz yaşına geldiğimde evlendik. Amatör kümede beraber çok maça çıktık. Bana yardımcı hakemlik yapmıştır. Evlendikten sonra hakemliği bıraktı. Hakemlik hayatımın her döneminde eşimin çok büyük desteğini gördüm. Genelde maçımın olduğu günler benden daha heyecanlı olur ve herkesten acımasız eleştirilerde bulunur."

DÜŞTÜM, ÇIKMASINI BİLDİM

- Süper Lig'den düştün, tekrar çıkmasını bildin, bunu nasıl başardın?

"2016-2017 sezonuydu. Süper Lig ve 1. Lig hakemleri bölünecekti. Ben de bu bölünmede 1. Lig kadrosuna düşerek bir alt ligden başladım. Bu benim için üzücüydü. Hakemlik kariyerimin sonlarına geldiğimi düşünüyordum, bu düşünceden çıkmak için çalışmayı tercih ettim. Sezon bittiğinde 38 yaşında tekrar Süper Lig kadrosunda olabilme başarısı; hakemlik hayatımdaki en büyük mutluluktu. Bununla ilgili bir de hatıram var; Süper Lig'de ilk toplu antrenmanımız Riva'daydı antrenörümüz antrenmana başlarken ikiye bölünelim dedi. Bizim olduğumuz tarafı göstererek "Siz şöyle geçin" dedi. Benim tepkim "Ben yine mi aşağıda kaldım" diye söylenmek olmuş ve herkes kahkahayla alkışlamıştı."

ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

- Eleştirilerle nasıl baş ediyorsun, aile etkileniyor mu?

"Kendimce başarılı olduğumu düşündüğüm bir müsabakadan sonra bile acımasız eleştiriler yapılabiliyor. Eleştiriyi çok aşan söylem ve hakaretlerle karşılaşabiliyoruz. Buna katlanıyoruz ama ailemiz etkilenmeye başlıyor. Şanslıyım eşim de bu camianın içinde ve konulara hâkim. Üç çocuğumuz var. Onlar okulda ve sosyal ortamlarda üzülmelerine sebep olan diyaloglar yaşayabiliyor. Onlarla konuşarak eleştirilmenin doğal olduğunu fazlasının ise dinlenilmemesi ve önemsenmemesi gerektiğini anlatarak bu süreci doğru şekilde yönetmeye çalışıyoruz..."

KİMLİK KARTI

Doğum Tarihi: 24 Nisan 1978

Doğum Yeri: Antalya

Eğitimi: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi

Mesleği: Mali müşavir

Aile Hayatı: Melâhat Hanım'la 09.09.2006 yılında evlendi. 13 yaşında Kağan, 9 yaşında Burçin, 5 yaşında Buğra adında üç çocukları var.

Süper Lig'deki ilk maçı: 14 Mayıs 2011 (Manisaspor-Bucaspor)

Süper Lig Maç Sayısı: 35

TFF 1. Lig: 126