Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Âdem Ljajic geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a katılmış ve harika performansıyla siyah-beyazlı taraftarları mest etmişti. İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ve Brescia sezon başında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için beklemeye geçmişken, dönemin başkanı Fikret Orman kulübün bulunduğu ekonomik dar boğaza aldırış etmeden Ljajic'i kaptırmamak için 6,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Büyük beklentiler oluşturan Boşnak asıllı futbolcu bu sezon büyük hayâl kırıklığı yaşattı. Bir türlü istenen performansı sergileyemeyen, skora çok az katkı yapan, taraftarlarla polemiğe giren, Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen Ljajic, sonunda yönetimi de çileden çıkardı.

> Ücreti de yüksek

Gelecek sezonun kadrosunun maliyetini ciddi oranda azaltmak için futbolculardan 'Feda' demelerini bekleyen yönetim, Ljajic'ten menfi cevap aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, senelik 2 milyon avrodan fazla kazanan futbolcuların yüzde 50 indirim yapmasını istemişti. Ancak 2,2 milyon avro kazanan 28 yaşındaki oyuncu bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine daha önce Ljajic'i isteyen kulüplerle temasa geçildi. Ancak sezon başında Boşnak asıllı yıldızı almak için sırada bekleyen İtalyan kulüplerinden de beklenen sonuç alınamadı. Yönetimin göndermek istediği oyuncunun menajerliğini yapan Mirsad Türkcan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ljajic bana defalarca söyledi. Beşiktaş'ta kalmak istiyor" demişti.

MENAJERİ AÇIKLADI

Caner'e teklif yok

∂ Takımdan ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu için Fenerbahçe'yle görüşmediklerini belirten Altıparmak "Caner'e Fenerbahçe ya da başka takımdan direkt bir teklif gelmedi. Beşiktaş’tan da sözleşme yenilemek için bir girişim olmadı" dedi.

NORMALLEŞME BEKLENİYOR

Bağış umudu

∂ Koronavirüs pandemisi sebebiyle son anda iptal edilen bağış kampanyası projesi şu anda yönetimin tek umudu durumunda. Hayatın normalleşmesinin ardından kulübe nakit girişi sağlamak için bağış kampanyasının hızlıca başlatılacağı ve siyah-beyazlı idarecilerin bu konuda hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

AKLI BAŞKA YERDE

Yalçın da istemiyor

∂ Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da gelecek sezonun kadrosunda Âdem Ljajic'i düşünmediği öğrenildi. Takımı yönlendirebilecek bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sezon içinde Ljajic hakkında "Kafası başka yerde" diyerek yıldız oyuncunun alamadığı aylık ücretleri düşündüğünü ima etmişti.

Boateng'e kapı açık

∂ Gana Millî Takımı Teknik Direktörü Charles Akonnor, Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'e millî takım kapılarının açık olduğunu söyledi. Akonor "Boateng'in inkâr edemeyeceğimiz bazı problemleri vardı ama eğer iyi durumdaysa aktif olarak oynuyorsa ve güçlü ise millî takıma gelebilir" diye konuştu.