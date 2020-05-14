Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi bir yandan uzun süredir hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşmak diğer taraftan da gelecek sezonun kadro planlaması içerisinde. O kadro planlamasında adı geçen isim ise Lorenzo Melgarejo. Spartak Moskova forması giyen Paraguaylı sol kanadın sözleri de Trabzonspor’u umutlandırdı. 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu “Yedi senedir Rusya'dayım ve şimdi başka bir lige gitmek istiyorum. Avrupa'da bir ya da iki yıl daha kalma niyetindeyim” dedi.

> Yönetim ligi bekliyor

Ahmet Ağaoğlu yönetimi ise transferde somut adımlar için ligin sonuçlanmasını bekliyor. Sahada kalan maçları oynayarak şampiyon olmayı isteyen Karadeniz ekibi, ligdeki konuma göre karar verecek. Eğer şampiyonluk gelir ve beraberinde Şampiyonlar Ligi vizesi alınırsa daha iddialı bir takım oluşturulacak. Zaten mevcut kadronun da büyük oranda korunması söz konusu. Sosa ve Novak ile de yeni mukavele liglerin bitiminin ardından yapılacak.

ÇİMŞİR’DEN DESTEK

Moraller yerinde

Yaklaşık 50 günlük bir aranın ardından takım çalışmalarına başlayan bordo-mavililerde moraller yerinde. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, fiziki yüklemenin yanı sıra ekibiyle beraber koronavirüsün menfi etkilerini de takım üzerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.