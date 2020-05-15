Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer yarışının aktörlerinden biri de Emre Kılınç. Roma'dan Mert Çetin'de önde olan Fenerbahçe, Sivas'tan Mert Hakan Yandaş'ta avantajlı Galatasaray, derken Emre Kılınç'ta çekişme korakor sürüyordu ki, dengeler sarı-lacivertliler lehine değişti. Sivas'taki performansıyla İstanbul'un gözdesi olan 25 yaşındaki oyuncunun adı daha devre arasında Galatasaray'la anılmaya başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre'nin takım arkadaşı Mert Hakan'la beraber sarı-kırmızılılara imza atacağı iddia edildi. Ancak Fenerbahçe'nin hamlesi hesapları altüst etti.

> Avantaj Fener'de

Önce müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu, adaşıyla konuştu. Ardından Başkan Ali Koç, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la temasa geçti, sonra da yöneticilerden Selahattin Baki, Emre Kılınç ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin yıllık 1,5 milyon avroluk teklifinin Galatasaray'ın sunduğu ücretten daha iyi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin asıl lehine olan hamle ise Emre Kılınç'ın ailesinden geldi. Başta eşi Tuğba Hanım olmak üzere koyu Fenerbahçeli olan aile üyeleri Emre'ye duygusal baskı yapmaya başlayınca rota Kadıköy'e dönmeye başladı.

Kruse yol yapıyor

Yeniden Bundesliga’da oynamak istediğini söyleyen Max Kruse’nin flörtte olduğu kulüpler ortaya çıktı. Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg’un 32 yaşındaki yıldızı istediği öğrenildi. Fenerbahçe, bedavaya aldığı Kruse için 8 milyon avro bonservis bedeli belirledi.

TARİHTE BİR İLK

Online Divan bugün

Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün internet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. 14.00’te başlayacak toplantı FB TV ve YouTube hesabından naklen yayınlanacak, Divan Başkanı Vefa Küçük evinden yönetecek. Başkan Ali Koç ise toplantıya stüdyodan katılacak.

STOPERE YENİ ADAY

Palomino pazarlığı

Fenerbahçe, Roma ile Mert Çetin için görüşürken İtalya’da temaslarını artırdı. Sarı-lacivertliler, Atalanta ile sözleşmesi sonra erecek Arjantinli stoper Luis Palomino ile yakınlaştı. 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ancak imza parası istediği öğrenildi.