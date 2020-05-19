Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Futbolculardan yıllık ücretlerinde yarı yarıya indirim isteyen, borç yapılandırma anlaşmasının yeniden düzenlenmesini talep eden, büyük umutlarla bel bağladığı bağış kampanyasından koronavirüs salgını sebebiyle vazgeçmek zorunda kalan Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun kadrosu için kara kara düşünüyor. Salgın yüzünden şu anda listede olan isimlerle yapılan görüşmeler tamamen askıya alınmış durumda. Covid-19 tedavisi görmesine ve karantina altında olmasına rağmen evinde boş durmayan Başkan Ahmet Nur Çebi, telekonferans yoluyla yöneticileriyle sık sık görüşmeler düzenleyerek raporlar alıyor.

> Babacan’ı istemedi

Bu görüşmeler sırasında gelecek sezon transferleri için hazırlanan listedeki bazı isimler Çebi’yi rahatsız etti. Üstüne basa basa bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeleri gerektiğini hatırlatan Çebi, “Görüyorum ki hâlâ daha planlarımızı bozacak tarzda oyuncuların isimleri geçiyor. Kulüp, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Belirlediğimiz planların kıyısından köşesinden taviz verirsek daha önceki yönetimlerin hatasına düşeriz” çıkışında bulundu. Başkan Çebi’nin listede tepki gösterdiği isimlerden birinin, M. Başakşehir’le bir yıl daha sözleşmesi bulunan kaleci Volkan Babacan olduğu öğrenildi.

YÖNETİM ÖNE ALDI

Üçüncü test günü

∂ Beşiktaş’ta son yapılan iki test sonucunda toplam on kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Siyah-beyazlı yönetim, yarın yapılması planlanan testleri öne aldı. Futbolcular ve teknik heyet ve personele dün öğle saatlerinde Covid-19 testi yapıldı, sonuçlar bugün çıkacak.

YABANCILAR ÇIKTI

Karantina günleri bitti

∂ Siyah-beyazlı futbolcular Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Âdem Ljajic, Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou, yurt dışı dönüşünde 14 gün kaldıkları karantina yurdundan çıktı. Kartal’ın yabancı oyuncuları, şu anda süresiz olarak ertelenen idmanlar yeniden başlarsa çalışmalara katılacak.

Larin’e komşu kancası

Beşiktaş’ın kiralık olarak gönderdiği Zulte Waregem’de çok iyi bir performans gösteren ve sezonun 11’ine seçilen Cyle Larin’e Yunanistan’dan talip çıktı. Komşu basınında çıkan haberlerde Yunanistan’ın siyah-beyazlı takımı PAOK’un, Kanadalı golcüyü çok istediği ve teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.