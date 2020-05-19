Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece bir sezon oynamasına rağmen popülaritesi ve sıcakkanlı kişiliğiyle Trabzonspor’un unutulmazları arasına giren ünlü Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff, bu sezon şampiyonluk ipini Trabzonspor’un göğüsleyeceğini söyledi. Karadeniz gazetesine konuşan efsane kaleci “Korona sonrası ligler oynanırsa ben Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü kadrosu şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. Sadece savunmada aksaklıklar oluyor. Ama hücum bölgesi inanılmaz. Türkiye’nin Bayern Münih’i bu sezon Trabzonspor. Şampiyon da olacaklardır” ifadelerini kullandı.

> Gençler bir harika

Trabzonspor’un gençlerine övgüler düzen Pfaff “Onları izlerken eski Bayern Münih aklıma geliyor. Bayern de geçmişte aynen böyle kendi genç futbolcularıyla efsane takım oldu. Gerçekten çok kaliteli isimleri var. Örneğin Sosa, Abdülkadir Ömür ve Sörloth çok iyi isimler. Eskiden Türkiye’ye hep para kazanmak ve emeklilik yaşamak isteyen futbolcular geliyordu. Artık böyle olmamalı. Trabzonspor son zamanlarda transferleri çok doğru yapıyor. Mesela Sörloth. İngiltere’de silinmek üzereyken şu anda dünyanın en iyi forvetleriyle yarıştırılıyor” dedi.

Sosa-Novak kaldığı yerden

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in takımda kalmasını istediği Jose Sosa ve Novak’la görüşmelere yeniden başlayacak. Yönetimin koronavirüs sebebiyle askıya alınan görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.

En güzel yıllarımdı

“Trabzonspor’da oynadığım 1 yıl benim kariyerimin en güzel yılıydı. Geçmiş yönetim bana ‘Gel bizim Avrupa’daki elçimiz ol, oyuncu izle’ dedi, kabul etmedim. Bundan dolayı çok pişmanım. Şimdi olsa hemen kabul ederim.”

Ben en iyisiyim

Altı sezon Bayern’in kalesini koruduktan sonra 1989 yılında Trabzonspor’a transfer olan Jean Marie Pfaff “Bana hep dünyanın en iyi kalecileri arasındasın diyorlar. Ben dünyanın en iyi kalecisiyim” diyerek iddialı konuştu.