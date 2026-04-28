Şırnak’ın en büyük aşiretlerden Goyan aşireti, gençlerin daha kolay evlenebilmesi için düğünler için yeni kararlar aldı. 21 maddelik listede geline en fazla 70 gram altın takılması, belde dışına çıkılmaması, uzun konvoyların yapılmaması, tepsi bahşişinin yasaklanması ve düğünlerin sadece 1 gün yapılması gibi kararlar yer alıyor.

Şırnak’ta Mendıkan bölgesindeki Goyan aşireti mensubu belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek düğünler için yeni kararlar aldı.

21 MADDELİK KARAR LİSTESİ HAZIRLADILAR

Her geçen gün düğün masrafları katlanarak yeni evlenen çiftlere maddi ve manevi zarar verdiği için yeni kısıtlamalara giden aşiret mensubu üyeler, gençlerin evlenmeleri için birçok kısıtlama getirerek gençlerin mağdur olmayacağı bir taslak çıkardı. Alınan 21 maddelik karar, aşiret içindeki düğünlerde uygulanacak.

GELİNE EN FAZLA 70 GRAM ALTIN TAKILACAK

Alınan kararlar şu şekilde sıralandı. Bu kurallara uymayanların hiç bir şekilde düğünlerine katılım sağlanmayacağı belirtildi.

Konu Detay Altın Limiti (Gelin) En fazla 70 gram Söz Merasimi (Yüzük) Sadece geline yüzük takılacak Kız İsteme ve Nişan Organizasyonu Sahne organizasyonu olmayacak Kuaför / Dış Çekim Mekanı Belde ve köy dışına gidilmeyecek Maksimum Kuaför Ücreti 5.000 TL Maksimum Orkestra Ücreti 40.000 TL Maksimum Kameraman Ekibi Ücreti 30.000 TL Söz ve Nişan Günü Aynı gün yapılacak Düğün Süresi 1 gün Söz Kesimlerinde Bahşiş Tepsiye bahşiş atılmayacak Söz Kesimlerinde Hediyeler Geline telefon veya fazla yüzük götürülmeyecek Damat Başı Davetli Hediyesi (Minimum) 500 TL Gelin Alma Konvoyu Köy, belde ve ilçe dışına konvoy yapılmayacak, en fazla 5 araç Gelinlik / Nişan Elbisesi Temini Dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak

2 MİLYONU GEÇİYORDU, ARTIK 500 BİNLİRAYI GEÇMEYECEK

Uludere ilçe ve beldelerinde alınan kararları sevinçle karşılayan gençler rahat nefes aldı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, aldıkları kararlar sayesinde 2 milyonluk masrafın artık 500 bin lirayı geçmeyeceğini söyledi.

Yıldırım, ‘’Goyan aşireti olarak ilçemiz ve beldemiz genelinde Mendıkan bölgesinde yeni düğün kararları alınmıştır. Bu kararlar sayesinde gençlerimiz rahat bir şekilde evlenebilecek. Bizim aşiretin alanı çok büyük, gençlerin düğünlerde kolaylaştırıcı kararları alındı. Uzungeçit beldesinde herkesin katılımıyla gençlerin evlenmesi için önemli kararlar alınmıştır. 70 gram altın alınması kararı alındı. Gelin ve damat dış çekimler için uzaklara gitmesin dedik. Hem dinimizde hem de kültürümüzde gençlerin kolay şekilde evlenmesi için bazı konularda sınırlandırma getirdik. Diğer anlamda orkestra ve kamera ekipleri uygun bir bütçeyle ayarlandı. Özellikle dış çekim ve belde dışına gidilmesi cep telefonu makas kesme parası gibi şeyler kaldırıldı. İmamlar, muhtarlar ve köylüler ortak bir karar aldık. Yılda 50 düğün oluyor ciddi bir masraf yapılıyordu, önüne geçmiş olduk.

Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar: Bu görüntü tarih oluyor

Kadınlara yönelik yapılan asılsız haberleri kabul etmiyoruz. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Kadınlar bizim kültürümüzde her zaman en güzel yerdedir. Tam tersine bizim kültürümüzün ana omurgası kadınlardır. Düğünlerde kadınlarımız için halay başı çekilmeyecek gibisinden bir kararı almadık. Gençlerimiz ve kadınlarımız bizim için kıymetlidir. Asla biz kadını ötekileştirmedik başımızın tacıdır. Her manada kadınlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Goyan aşireti olarak kadınlarımız bizim çok değerlidir’’ dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası