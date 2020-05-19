Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı-kırmızılılarda hastalıklar bitmek bilmiyor. Sezon başlangıcıyla birlikte saha içinde futbolcu sakatlanmalarıyla ciddi kayıplar veren Galatasaray, sonrasında koronavirüs salgınına uğramıştı. Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın testleri pozitif çıkmıştı. Ardından Başkan Mustafa Cengiz, hâlsizlik ve mide ağrısı sebebiyle hastaneye gitmiş 7 Mayıs’ta da yaklaşık 10 saate yakın süren bir beyin ve mide operasyonu geçirmişti. Tümörleri alınan Cengiz yoğun bakımdan çıkmasının ardından geçtiğimiz cuma günü de taburcu edilmişti. Ve resmî siteden açıklamalar da yapmıştı.

> Gülerek ameliyata...

Her şey iyiye gidiyordu. Dün Cengiz’in fenalaştığı ve midesinden ameliyata alındığı iddiaları çıktı. Ameliyat doğru ancak fenalaştığı gerçek dışıydı. Operasyon geçiren Cengiz’i, yalnız bırakmayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, önce ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve ardından bilgilendirme yaptı. Albayrak “Program dâhilinde bu ameliyat gerçekleştirdi. Sabah gülerek, esprilerle ameliyata girdi. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a ilgisi için teşekkür ediyorum, dün geldi ilgilendi, moral verdi” dedi.

DIAGNE NE YAPSA YERİDİR...

Hocayı sildi kendini koydu

Bonservisi Galatasaray’da olan ve futbolundan çok olaylarıyla gündeme gelen Mbaye Diagne, kiralık gittiği Club Brugge’ün şampiyon ilan edilmesini kendine göre yorumladı! Disiplinsizlik sebebiyle kadro dışı bırakılan Senegalli forvet, kulübün resmî siteden paylaştığı ve kendisinin olmadığı fotoğrafa photoshop ile görselini yükletip “Teknik direktörsüz iyi iş başardınız çocuklar” paylaşımını yaptı.

Üç teklif var

Galatasaray’da üç sezondur forma giyen Younes Belhanda’nın ayrılığı her transfer döneminde gündeme gelir. Faslı oyuncunun başta Suudi Arabistan olmak üzere ciddi bir piyasası da vardır. Menajeri William D'Avila, Fas'ta yayın yapan El-Massae gazetesine açıklamalar yaparak “Monaco onunla hâlâ ilgileniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da El Hilal ve El Ittihad da, transferi sonlandırmak ve bir an önce resmî imzayı attırmak istiyor” dedi.