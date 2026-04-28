Projenin kalbinde yer alan meydan tasarımı sayesinde konuttan uzaklaşmadan cadde mağazaları ile her türlü ihtiyaçlar karşılanabilecek. OYAKKENT Silüet sakinleri yakınındaki cadde mağazalarından alışveriş yapmanın keyfini çıkarırken restoran ve kafelerde hoşça vakit geçirebilecek.

İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen OYAKKENT Silüet, stratejik konumu ve gelişmiş ulaşım bağlantılarıyla öne çıkıyor. Proje; batısında Kayaşehir–Arnavutköy bağlantı yolu, güneyinde ise Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir bağlantı yolu ile çevreleniyor.

Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir, Kayabaşı ve Bahçeşehir yerleşimlerini birbirine bağlayan Kuzey Marmara–Kanal İstanbul bağlantı yoluna yakın konumlanan OYAKKENT Silüet; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi’ne komşu yerleşimiyle dikkat çekiyor. Merkezi konumu sayesinde İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 15 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise yaklaşık 30 dakika mesafede yer alıyor.

TİCARET MERKEZLERİNE YAKIN KONUM

Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı yakınında hayata geçirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk lüks aile, eğlence ve alışveriş merkezi projesine yakın mesafede bulunan OYAKKENT Silüet’in, bölgenin önemli ticaret ve hayat merkezlerinden biri haline gelmesi öngörülüyor. Projenin merkezinde yer alan meydan tasarımı sayesinde konut alanından ayrılmadan cadde mağazalarına erişim sağlanabiliyor. Proje sakinleri, çevredeki alışveriş alanları, restoranlar ve kafelerde vakit geçirebiliyor.

OYAKKENT Silüet, İstanbul’un yeni ulaşım akslarının merkezinde konumlanıyor

SOSYAL DONATILARA ERİŞİM AVANTAJI

OYAKKENT Silüet; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi’nin yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi, Olimpiyat Stadyumu ve Başakşehir Fatih Terim Stadı gibi önemli noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor. Proje, Olimpiyat Kavşağı üzerinden ana ulaşım akslarına kolay erişim sağlarken, Başakşehir Sular Vadisi üzerinden Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri–Paşaköy kesimine bağlanan hatlarla da entegre bir konumda bulunuyor.

ŞEHRİN STRESİNDEN UZAK, YEŞİL HAYAT

LEED Sertifikası kriterlerine uygun ve uluslararası standartlarda projelendirilen OYAKKENT Silüet, her konut bloğunda gürültüden uzak, yeşil ile iç içe bir hayat sunmayı hedefliyor. Yeşil vadi ve millet bahçesi manzarasına sahip proje; özenle tasarlanmış peyzaj alanları, spor olanakları ve sosyal tesisleriyle sakinlerine dengeli ve nitelikli bir hayat alanı vadediyor.

OYAKKENT SİLÜET’TE DEPREM GÜVENLİĞİ ÇOK KATMANLI YAKLAŞIMLA ELE ALINIYOR

İstanbul’un en güvenli zemin yapısına sahip bölgelerinden Başakşehir’de konumlanan OYAKKENT Silüet, deprem güvenliğini yalnızca zemin avantajıyla değil, bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alıyor.

Proje öncesinde gerçekleştirilen detaylı zemin etüdü çalışmalarının yanı sıra, yapı tasarımında güncel deprem yönetmeliklerine uygun statik ve dinamik analizler uygulanmıştır. Taşıyıcı sistem kurgusu, deprem etkilerini minimize edecek şekilde planlanırken; kullanılan yüksek kaliteli malzemeler ve titizlikle yürütülen inşaat süreçleri, yapısal dayanımı en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.

OYAKKENT Silüet, zemin güvenliği, mühendislik tasarımı ve uygulama kalitesini bir araya getirerek, güvenli ve sürdürülebilir hayat alanı sunuyor.

