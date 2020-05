Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli takımın ekonomik anlamdaki kalkınma planının ana hatlarını anlattı. Ajansspor’a konuşan Karaçam, bütün kulüplerin kurtuluşunun altyapıda olduğunun altını çizdi. Karaçam “2020 bütçesini nasıl bağlayacağımızı bilemiyoruz şu anda. Sadece biz değil, bütün kulüpler aynı durumda. Yayın gelirlerinin, sponsorluk gelirlerinin, reklam gelirlerinin ne olacağını bilemiyoruz. Gelirler düşüyorsa giderleri de mutlak surette kısmak mecburiyetindesiniz. Bu sadece bir iki kulübün arzusuyla olacak iş değil. Mali kayıplar çok can yakacak. Bizim burada önerilerimiz var” diyerek şunları sıraladı:



> Tavsiye etmek yetmez

“Bizim maliyetlerimizin büyük kısmı yabancı sporculara ödenen paralar. Kulüpler bu rakamları karşılayacak boyutta değiller. Çünkü böyle bir gelirleri yok. Geçmişte de yoktu. Biz diyoruz ki TFF kural değişikliğine gitsin. İlk 11’de ilk sene iki oyuncu, sonraki senelerde üç oyuncu altyapıdan olsun. İlk on birde olduğu zaman, kadroda da beş altı futbolcuyu altyapıdan getirmek zorundasın. Bu bir tavsiye değil, kural olarak gelirse bütün kulüpler bunu eşit olarak uygularlarsa o zaman FFP açısından hiçbir problem olmaz. Bizim burada esas amacımız kendi öz kaynaklarımıza dönmek. Bu kuralın gelmesi bütün kulüpleri, altyapılarına yatırım yapmaya itecek…”



> Basketbol küçülecek

“Basketbol şubesinde bütçede kısıtlamaya gitmek zorundayız. Basketbol ile futbol arasında fark var. İnsanlar futbolda oldukları kadar basketbolda bonkör değil. Dolayısıyla basketbol, futbola yakın bir maliyete olmasına rağmen onun kadar gelir elde etmiyor. Yanlış bilmiyorsam Euroleague şampiyonu olan takımın aldığı ödül 1 milyon avro. Öyle 50 milyonlardan bahsedilmiyor. Dolayısıyla pahalı bir spor ve seyircisi de az. Futbolda 50-60 bin kişi çok rahatlıkla bulunabilirken basketbolda biletlerin tamamını satsanız 15 bin seyirciyle oynuyorsunuz. Biz de kalitemizi bozmadan, daha verimli çalışmak mecburiyetindeyiz…”



12- Mert Müldür, bu sezon Sassoulo formasıyla Serie A’da 12 maçta forma giydi. Bunların dördüne ilk 11’de çıktı, toplam 473 dakika sahada kaldı.



Bir Mert hamlesi daha

Roma’da forma giyen stoper Mert Çetin’i kiralama çabasındaki Fenerbahçe, sağ bek arayışlarında da Mert Müldür’e yöneldi. Isla’dan doğacak boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertlilerin Gökhan Gönül’le yakınlaşması bilinirken, Emre Belözoğlu’nun 21 yaşındaki Mert’le de temasa geçtiği öğrenildi. Ancak Sassuolo Mert’i bırakmayı düşünmüyor.



Fener tam gaz

Fenerbahçe liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dayanıklılık parkurunda devam eden idman, koşularla tamamlandı.



FB: Kupamız evimizde!

TS: Avrupa’ya kim gitti?

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2010-11 sezonu için resmî sitelerinden arka arkaya imalı paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler “Tarihimizin en anlamlı zaferlerinden biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir defa daha tüm camiamıza armağan olsun! Karanlıklar aydınlandı fenerinle; şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!” dedi. Bordo-mavililerden cevap gecikmedi, “Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi’ne gider. Şampiyon olduğumuz 2010-11 sezonunun ardından katıldığımız UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda karşılaştığımız Inter’i 1-0 mağlup ederek yeniden tarih yazmıştık!”