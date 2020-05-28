Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray önümüzdeki sezonun takımı kurmak için şimdiden düğmeye bastı. Koronavirüs pandemisi sonrası maddi sıkıntılar sebebiyle transferde iç piyasaya yönelen sarı-kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş ile imza aşamasına geldi. Ayrıca iç piyasadan Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan’ı da yakından takip eden Aslan sezon sonu öncelikli olarak Babel ve Diagne ile yollarını ayırmayı planlıyor. Ligin geri kalan sekiz haftalık bölümünün tamamlanmasının ardından da takımdan bazı isimlerin gönderilmesi gündemde. Yerli pazarındaki isimleri büyük oranda belirleyen Aslan’da yönetimin yabancı transferdeki önceliği ise Henry Onyekuru.

> O da çok istiyor

Monaco, sezon başı Everton’dan 13,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı Nijeryalı oyuncuyu satmayı düşünüyor. Ancak sarı-kırmızılıların öncelikli planı ise bir sezon daha kiralamak ve anlaşmaya satın alma opsiyonu ekletmek. Eğer Fransız ekibi bunu kabul etmezse de Fatih Terim’in çok istediği Onyekuru’nun bonservisinin alınması ağırlık kazanacak. Maddi zorluk içerisinde olan Mustafa Cengiz yönetiminin düşüncesi, oyuncuyu 6-7 milyon avro civarında bir bedelle almak. Kaldı ki, bu görüşmelerde Onyekuru’nun da G.Saray’ı çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Alex Telles piyangosu

Galatasaray’ın 2016-17 sezonunda Porto’ya 6,5 milyon avroya sattığı Alex Telles, Paris Saint Germain yolunda. Fransa ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre PSG, Telles için 25 milyon avroluk teklif yaptı. Eğer bu satış gerçekleşirse G.Saray’ın kasasına anlaşma gereği yüzde 10 kâr payı olan 1 milyon 850 bin avro girecek.