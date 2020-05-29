Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sonrası liglerin tekrar başlaması için artık geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar ligde kalan sekiz maçı kazanıp, salgın öncesi yakaladığı çıkışı sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Fatih Terim lige güçlü girmek için idman dozajını arttıracak. Kalan günlerde sakat ve formsuz oyuncuların da hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor. Yaklaşık iki haftadır takıma toplu antrenman yaptıran tecrübeli teknik adam, bu süre boyunca kondisyon yüklemesini yaptırdı. Yeni hafta ile birlikte Aslan idmanlarda vitesi artık daha da yükseltecek.

>Tek hedef 23. kupa

Fatih Terim, oyuncuların tekrar maç temposu kazanması için haftada iki defa antrenman maçı yaptırmayı planlıyor. Koronavirüs sebebiyle bu hazırlık maçları dışarıdan takımlara karşı yapılmayacak. Takımlar altyapıdan ve yedeklerden oluşturulacak ve as kadro ile karşılaşacaklar. Bu sayede hem A Takım maç temposunu tekrardan kazanacak hem de genç oyuncular tecrübe elde edecek. Sakatlıktan yeni çıkan Andone ve Emre Akbaba için özel program hazırlanacak. Sarı-kırmızılılarda tek hedef, 23'üncü şampiyonluk…

Yeni gözde Arias

Mariano'nun Brezilya'ya dönme isteği, Şener Özbayraklı'nın da bekleneni verememesiyle sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray için bir transfer iddiası geldi. İspanyol As gazetesi, sarı-kırmızılıların Atletico'da bu sezon sadece yedi maçta forma giyebilen Santiago Arias'la ilgilendiğini, 28 yaşındaki Kolombiyalıyı kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.

G.Saray’da oynamak isterim

Milan’daki millî yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, G.Saraylı olduğunu yineleyerek, “Bunu hiçbir zaman saklamadım. Çocukluğumdan beri öyleyim. Buradan da söylüyorum bunu. Galatasaray’ı hep takip ediyorum. İlerleyen zamanda Galatasaray’a gelirsem çok mutlu olurum’’ yorumunu yaptı.