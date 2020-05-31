Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, basketbolda liglerin durdurulmasından sonra dağılma sürecine girdi. Yabancı oyuncuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle FIBA'ya başvurduğu ortaya çıkmıştı. Sarı-lacivertli yöneticiler de amatör branşlarda küçülmeye gideceklerini deklare etmişti. Kulüpte yaşanan mali darboğaz sonrasında takımın bel kemiğini oluşturan isimler ayrılığın eşiğine geldi. Fenerbahçe'ye Avrupa şampiyonluğunu yaşatan Koç Zeljko Obradovic'in durumu da belirsizliğini koruyor.

> Milano-Madrid hattı

F.Bahçe'nin yıldızlarına da transfer teklifleri yağmaya başladı. La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde takımın İtalyan oyuncusu Gigi Datome'nin O. Milano ile görüştüğü belirtildi. Novasports internet sitesi de Yunan oyuncu Sloukas'a İspanyol devi R. Madrid'in yıllık 2 milyon avrodan üç yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. F.Bahçe ve Sloukas önceki günlerde bir araya gelmiş ve Yunan oyuncu sarı-lacivertlilerin maaş düşürme teklifine sıcak bakmamıştı.

BAŞKAN RİVA’DA

F.Bahçeli futbolcular dünkü idmanda dar alanda çift kale maç yaptı. Çalışmayı Başkan Ali Koç da takip ederken sarı-lacivert maske takması dikkat çekti. Bu arada F.Bahçe Kulübü Süper Lig’de kalan seyircisiz maçlar için kampanya başlattı. Dileyen taraftarların gönderecekleri fotoğrafları 129 lira karşılığında Kadıköy tribünlerinde sergilenecek.