Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle transferde rotasını yerli pazarına çeviren Fenerbahçe, bir yandan alt ligleri tarıyor, bir yandan da Süper Lig’deki Anadolu takımlarının yıldızlarını kovalıyor. Şartlar zor, rakipler güçlü de olsa sarı-lacivertliler sınırları zorluyor. Sivas’ın altın çocukları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için Galatasaray’la yarışan, Başakşehirli İrfan Can Kahveci aşkından vazgeçmeyen Fenerbahçe, şimdi de Göztepe’deki performanslarıyla yıldızlarını parlatan Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar’ı kovalıyor. Sarı-lacivertlilerin önceliği stoper krizini çözecek isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk. Ön libero ve sağ bekte de görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu için Başakşehir ve Trabzonspor’la çekişen sarı-lacivertliler, Göztepe’ye Alper Potuk takası önerdi.

> Zor ama imkânsız değil

Ancak Göztepe’nin çok yönlü bir oyuncu olan ve görev yaptığı her mevkinin hakkını veren Alpaslan’ı kolay kolay bırakmaya niyeti yok. Yirmi altı yaşındaki savunmacının 2021’de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlayan İzmir ekibi ancak yüksek bir teklif karşısında masaya oturmayı düşünüyor. Fenerbahçe, yıllık 1,3 milyon avro alan Alper Potuk takasıyla hem nokta atışı yapmayı hem de ciddi bir ücretten kurtulmayı hedeflese de tecrübeli oyuncunun yanı sıra nakit de eklemediği sürece bu transfer mümkün görünmüyor. Fenerbahçe’nin bir diğer hedefi olan Halil Akbunar’ın transferi ise daha da zor. Göztepe’nin 3 milyon avroluk bonservis talebi sarı-lacivertlilerin sınırlarını fazlasıyla aşıyor. Yine de yönetim, İzmir ekibiyle orta yolu bulmak için temaslara devam ediyor.

Riva kampı sona erdi

Fenerbahçe, dokuz günlük Riva kampını tamamladı. Yoğun bir antrenman süreci geçiren sarı-lacivertlilerde düzenli yapılan koronavirüs testlerinin temiz çıkması ve herhangi bir sakatlık yaşanmaması sevinçle karşılandı. İki gün izin yapacak oyuncular 6 Haziran’da mesaiye Samandıra’da devam edecek.

Alex, adını bile anmadı

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza, 3 Haziran 2004’te sarı-lacivertlilere attığı ilk imzanın 16. yıl dönümüyle ilgili bir mesaj yayınladı. Sambacı, Aziz Yıldırım’dan Hakan Bilâl Kutlualp’e, Daum’dan Figer’e, Luciano’ya, taraftara ve eşi Daianne’ye teşekkür ederken Aykut Kocaman’ın adını anmadı.