Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yakasını bırakmayan sakatlıklar yine kendisini göstermeye başladı. Sezon başından bu yana Burak Yılmaz, Elneny, Gökhan Gönül, N'Koudou, Ruiz, Dorukhan Toköz, Diaby, Atiba ve Lens yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle formalarından uzakta kalmıştı. Bu isimlerin sakatlıklarının kesiştiği dönemlerde Beşiktaş birçok oyuncusundan mahrum olarak maçlara çıkmış ve kötü skorlar da beraberinde gelmişti. Beşiktaş'ta yine benzer bir durum yaşanıyor. Liglerin başlamasına bir hafta kala yine sakatlıklar baş göstermeye başladı.

N’Koudou kesin yok

Bir süredir Ümraniye'de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, N'Koudou ve Ruiz'den sonra son olarak Gökhan Gönül de sakatlandı. Sağ üst adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun durumu bugün belli olacak. Sezon başında 4,5 milyon avroya transfer edilen, sık sık yaşadığı sakatlıklarından dolayı 10 maçta forma giyemeyen N'Koudou'nun forma giymesi beklenmiyor. Takımın bir başka müzmin sakatı Victor Ruiz adalesinden yaşadığı rahatsızlıktan dolayı 3-4 gün çalışmalara katılamayacak.

Leroy Fer bekliyor!

Feyenoord ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak olan Leroy Fer'in Beşiktaş'la anlaştığı iddia edildi. Hollanda basınında çıkan haberlerde siyah-beyazlıların 29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı ve resmî imza için sezon sonunu beklediği belirtildi.