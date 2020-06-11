Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli çalıştırıcının futbolcularla nasıl iletişim kuracağını çok iyi bildiğini belirten Lens "Kariyerim boyuncu birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen Hoca'nın şöyle farklı bir yeri var: Hem üst düzeyde futbol oynamış hem de şu anda teknik direktörlük yapan ender insanlardan biri. Sonuçta 70’lerden, 80’lerden kalan bir insan değil. Oyuncuya nasıl yaklaşacağını çok iyi bilen, antrenmanda bir şey açıklaması gerektiği zaman bunu nasıl anlatacağını, bunu yaparken de o tecrübeyi gösterebilen biri. Onunla çalışmak harika ve gerçekten önemli bir teknik direktör" sözlerini kullandı. Hollandalı futbolcu, ligdeki son sekiz haftalık dönem için de taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu.



> Şansımız var

Kendi maçlarını kazanarak, rakiplerinden puan kaybı beklemeleri gerektiğinin altını çizen Hollandalı futbolcu, “Hâlâ hedeflerimiz var. Ama şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanslı olmamız gerekebilir. Yine de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz tüm maçlarımızı kazanırsak, rakiplerimizin de puan kaybetmesi durumunda bir şansımız olabilir" dedi. Taraftarlara da seslenen 32 yaşındaki yıldız, "Biz sahada elimizden geleni yapıyoruz. Onlardan da sahada dışında bize destek vermeye devam etmelerini rica ediyoruz. Birlikte güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bu dönemde birliktelik her şeyden önemli. Ligde hâlâ yapabileceğimiz şeyler var. Bu amacı gerçekleştirerek taraftarlarımızı gururlandırmak istiyoruz" dedi.



G.Saray maç derbi değildi

Mart ayında son olarak çıktıkları Galatasaray maçının seyircisiz oynandığı için derbi havasında geçmediğini söyleyen Lens "Taraftarlar bizim için çok önemli. O maçta derbi hissiyatını yaşayamadık. Bizim de kalan maçlarda taraftarımız yanımızda olamayacak ama en azından kalpten destek olacaklar ve bunu hissedeceğiz" dedi.



Şükretmeyi öğrendik

Pandemi sürecinde insanların birçok şeyin kıymetini anladığına dikkat çeken Hollandalı futbolcu “Öncelikle şükretmeyi öğrendik. İster istemez insanların bütün özgürlükleri elinden alındı. Bu manada gerçekten zor bir dönemdi ama birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik bence” ifadelerini kullandı.



Güçlenmeye devam

Cumartesi günü Antalyaspor'u misafir edecek olan Beşiktaş'ta çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Dünkü idmanda da kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik idman gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar bugün 11.00'deki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Çok iyi şef oldum!

Karantinada yemek yapma konusunda kendini geliştirdiğini ifade eden Lens “Bu dönemde hem yeni yemekler yapmaya hem de daha önceden yaptıklarımı daha iyi yapmaya başladım. Mesela, TV seyretmeden önce biraz yemek yapıyordum, sonra TV seyrediyordum, sonra yeniden yemek yapıyordum. Ama bir bakımdan benim için iyi oldu. Daha iyi bir şef hâline geldim" dedi.



SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN

Pfannenstiel iddiası

∂ Beşiktaş'ta sportif direktörlük için yeni bir isim gündeme geldi. Alman basını, Fortuna Düsseldorf ile yolları ayrılan Lutz Pfannenstiel ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini ve Alman futbol adamının karar aşamasında olduğunu yazdı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı sportif direktörlük teklifini reddetmişti.