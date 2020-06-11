Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camia şampiyonluk için gün sayarken UEFA’dan gelen bir sene Avrupa’dan menedilme kararı can sıkmıştı. Ancak yönetim kanadının kendine olan güveni ve inancı tam. Yanlış kararın düzeltileceği görüşünde olan ve CAS nezninde haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten bordo-mavililer, tabiri caizse enseyi karartmıyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, camia olarak birçok zorluğun üstesinden geldiklerini söyleyerek "Yine üstesinden geleceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.



> Sizin işiniz sahada

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Doğan, “O gemiyi hasarsız bir şekilde limanımıza getirip sekizinci şampiyonluğu doya doya kutlayacağız” ifadelerini kullandı. Yöneticilerin süreçten takımın menfi yönde etkilenmemesi adına da teknik ekiple de görüşüp “Bu olaylar bizim işimiz. Masada gerekli savaşı vereceğiz. Siz sahada mücadelenize sürdürüp taraftarın yüzünü güldürmelisiniz” dediği öğrenildi.



Fırtınamız devam etmeli

Süper Lig lideri yarın startı veriyor ve Göztepe’ye misafir oluyor. Yaklaşık üç aylık bir ara sonrası sahaya inecek olan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, kaldıkları yerden devam etmeleri gerektiğini belirterek fırtınanın sürmesini istedi.



Önce test

Koronavirüs salgını döneminde bordo-mavililer altı defa testten geçti. Göztepe maçı öncesinde ise son testler yapılacak. Şu ana kadar yönetim, teknik ekip ve futbolcularla vakaya rastlanmaması sevindirici.